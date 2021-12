L'année 2022 sera une année consacrée exclusivement à l'économie. L'affirmation est du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans son allocution à l'ouverture de la Conférence nationale sur la relance industrielle, le chef de l'état a indiqué que «2022 sera une année consacrée, exclusivement, à l'économie, en ce sens que tous les dossiers susceptibles de concourir au développement du pays seront pris en charge».

Une prise en charge des dossiers devant projeter l'Algérie vers un nouveau cap. Pour ce faire, le gouvernement devra trouver un équilibre entre nécessité de reprise à court terme et ambition de transformation de l'économie nationale. D'autant que face à l'ampleur du chantier, certains estiment que l'économie d'après ne pourra plus ressembler à celle d'avant, avec une occasion inespérée de concilier croissance et environnement, ou de pousser à plus de «made in France».

Comment relancer la machine économique après des années de gabegie et avec des entreprises dans une situation financière fragile? Comment redonner du travail aux centaines de milliers de personnes impactées par la crise? Autant de questions auxquelles l'Exécutif devra apporter des solutions. Dans ce cadre, la politique d'investissement devra tenir compte des besoins du pays., soulignant que la priorité est accordée aux investisseurs locaux. En levant certains verrous, comme la loi du 49/51, controversée depuis sa création en 2009, le nouveau Code des investissements suscite bien des espoirs pour la relance économique.

Même si « l'attrait de l'investissement à forte valeur ajoutée ne saurait résulter de lois, mais d'une réelle volonté politique allant vers de profondes réformes, une stabilité du cadre juridique et monétaire permettant la visibilité, et les pays qui attirent le plus les IDE n'ont pas de Codes d'investissement», soulignait, à ce propos, le docteur Abderrahmane Mebtoul. Des réformes ayant pour objectif l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, au même titre que la réforme de la politique d'aide sociale.

Dans ce cadre, la mise en oeuvre réelle de l'allocation chômage, prévue dans la loi de finances 2022, la revalorisation des salaires à travers l'augmentation du point indiciaire et la levée des subventions sociales, sont d'autres chantiers attendant l'Exécutif qui devra se pencher sur la révision du Code du commerce, ainsi que les Codes communal et de la wilaya, afin de conférer davantage de prérogatives aux élus locaux et les doter d'outils leur permettant d'honorer leurs engagements devant les citoyens qui les ont choisis pour la gestion de leurs affaires. Pour mener à bon port ces dossiers, un changement profond du gouvernement n'est pas exclu. «Le changement du gouvernement interviendra immédiatement après les élections en fonction de l'issue de ces échéances», avait révélé le chef de l'état.

D'autant qu'au plan international, plusieurs dossiers sont au menu. Alger devra abriter au mois de mars prochain le Sommet arabe, que certaines parties tentent de faire exploser en plein vol, du fait que l'Algérie oeuvre activement pour placer la cause palestinienne au coeur des priorités de ce rendez-vous arabe.

Un Sommet que l'Algérie espère être fédérateur avec le retour de la Syrie et donnera un nouveau départ pour un Monde arabe déchiré. Au plan bilatéral, les relations algéro-françaises devront connaître un «réchauffement prudent» à condition qu'elles se fassent sur une base d'«égal à égal». Il en est de même pour l'Accord d'association avec l'Union européenne.

Lors d'un Conseil des ministres, le chef de l'état a donné instructions à l'effet de revoir les dispositions de l'accord d'association avec l'Union européenne (UE), «clause par clause», en fonction d'une approche «gagnant-gagnant» et d'une vision souveraine. Question de souveraineté, l'Algérie devra hausser davantage le «ton» au vu de la menace marocaine, tant les intentions bellicistes se font au grand jour. Et cela au moment où toutes les frontières du pays sont en ébullition.