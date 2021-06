Une nouvelle dynamique s'installe dans le secteur du commerce. C'est la tendance générale qui se dégage des chiffres fournis par le ministère de Kamel Rezig. On notera, à ce sujet, l'inscription de

83.879 personnes physiques et morales au registre du commerce, représentant un taux d'augmentation de 45,53%, annoncent les services du Cnrc Une augmentation constatée aux 5 premiers mois de l'année en cours seulement. À la même période de l'année 2020, il n'y avait que 57 636 inscrits, ajoute-t-on encore. Le bilan dressé par le Centre du registre du commerce Cnrc, fait ressortir également une hausse de 15,20% au niveau des modifications, avec 50.531 effectuées. Cela, alors que durant la même période de 2020, 43.863 modifications ont été introduites. Il est vrai que la crise sanitaire a lourdement affecté le secteur du commerce de manière particulière. Néanmoins, cela n‘a pas altéré, outre mesure, une certaine tendance à l'engouement, qui reste à expliciter, malgré la pandémie de Covid-19, bien que le ministère du Commerce justifie cette hausse «à la faveur des mesures prises pour encourager le climat des affaires et la stabilité du tissu de l'économie nationale». On notera, à ce sujet, que les immatriculations ont connu une hausse en 2020, avec 148.703 personnes physiques et morales inscrites en 2020 contre 130 577 effectuées en 2019. une hausse de 32,24%. Les mêmes services précisent, par ailleurs, qu'aucune réimmatriculation n'a été enregistrée au cours des cinq premiers mois de 2021. Dans cette ambiance générale reluisante, les femmes effectuent également une bonne percée au sein du monde du commerce et des affaires. Nonobstant les professions libérales, les activités agricoles, les métiers et le travail artisanal, inclus dans des dispositifs législatifs et réglementaires particuliers, autres que le secteur du commerce, les femmes commerçantes inscrites au registre du commerce représentent un total de 168.987 à fin février 2021, dont 155.031 personnes physiques et 13.956 personnes morales «gérantes de sociétés», annonce-t-on au Cnrc. Sur un nombre de 2.145.067 commerçants inscrits au registre du commerce, la femme commerçante représente un taux de 7,9% du total général des inscrits au Cnrc. Près de 50% des femmes d'affaires inscrites au registre du commerce sous le statut de personnes physiques, ont un âge variant entre 39 et 58 ans, apprend-on. Alors que les femmes âgées entre 29 et 38 ans avoisinent les 20%. Les femmes jeunes de moins de 20 ans, quant à elles ne représentent qu'une portion de 0,05%. Les secteurs d'activités attractifs pour les femmes commerçantes, exerçant sous le statut de personnes physiques, sont la distribution au détail avec 49,22% et les services avec 38,62%. Viennent ensuite, les commerces de détail de l'alimentation avec 18% et le commerce en détail de l'habillement, bijouterie, maroquinerie et produits de beauté avec 10,4% de femmes d'affaires y exerçant. Par ailleurs, les femmes exerçant au titre de statut de personnes morales, représentent plus de 40% dans les services, 26,10% pour la production de biens et 14,43% dans l'importation pour la revente en l'état.