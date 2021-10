À peine la 3e vague du coronavirus, qui a été des plus meurtrières, a commencé à s'éloigner, que les réflexes de relâchement aux mesures de prévention et de sécurité sanitaire refont surface, et meublent le quotidien des citoyens. Sous l'effet d'une amnésie engendrée par la baisse considérable des cas de contamination, une grande partie des citoyens, notamment ceux qui ont été vaccinés, semblent ne plus trouver de raisons de se prémunir contre le virus. Le port du masque se fait de plus en rare et la distanciation physique s'est perdue dans la nécessité de vaquer aux affaires urgentes et aux contraintes de la vie. En dépit des multiples mises en garde et instructions du ministère de la Santé et de la société civile, visant à éviter les mêmes gestes qui ont favorisé la prise au dépourvu de la 3e vague, les mêmes scénarios refont surface durant cette période d'accalmie, alors que le spectre d'une vague dévastatrice n'est pas à exclure. C'est du moins ce que disent les spécialistes.

À l'instar du territoire national, le même constat est à déplorer dans la wilaya de Tipaza où, après une saison estivale des plus houleuses, le retour à la vie normale tant espéré par les citoyens a réellement apporté un soulagement en matière de reprise de la vie économique et sociale. Mais celle-ci ne s'est, malheureusement pas accompagnée de la rigueur qui devait découler de l'enseignement de ces comportements. Nonobstant le fait que les facteurs aggravants de la pandémie retenus lors de la saison estivale, sont les mêmes que ceux de la rentrée sociale et scolaire, dans la mesure où ce sont le regroupement et les grands rassemblements des individus qui sont à l'origine des départs de foyers de contamination. Car, il faut le dire, si les pouvoirs publics maintiennent à un rythme soutenu la lutte contre la pandémie et accompagnent cette rentrée de mesures strictes, et une volonté sans failles à intensifier l'opération de vaccination, il n'en demeure pas moins que le comportement des citoyens ne suit pas. Il faut dire qu'en réalité, le plus grand souci des citoyens s'avère de nature urgente et quotidienne, et tourne autour des solutions à trouver pour lutter contre la cherté de la vie et les hausses des prix de tous les produits.

«Comment voulez-vous que je pense à porter ma bavette, alors que je ne sais pas comment nourrir mes enfants? Tout a flambé d'un coup, on n'a plus la tête, et le budget d'un mois suffit à peine à terminer la semaine», nous confie ce père de famille au marché couvert de Hadjout. Les mêmes propos sont sur toutes les lèvres et la conciliation entre une situation sanitaire encore alarmante et les affres d'une érosion cruelle du pouvoir d'achat: «On ne sait plus comment gérer notre argent. Entre les dépenses de la rentrée, les articles scolaires, les vêtements, et la nourriture. Avec tout ça, j'oublie souvent de prendre mon masque et mon gel quand je sors, on ne pense qu'à faire face à cette situation», nous livre cette dame qui essayait de trouver des articles scolaires à bon prix, sur la placette du chef-lieu de la wilaya, où des ventes promotionnelles ont été organisées.

Autant dire, que cette période difficile, où les plus basiques des produits alimentaires, ont connu une augmentation aussi brusque qu'inexpliquée, pèse de tout son poids sur la détermination et la prise de conscience qui ont hautement contribué à gérer la vague de contamination récente.

À ce titre, pour les observateurs, il est indéniable que cette perte de rigueur ne peut que compliquer cette situation, dans la mesure où les effets d'une 4e vague asséneraient un coup fatal l'économie nationale. Mais il reste que l'éradication des sources de spéculation et des lobbys qui sont à l'origine de cette envolée des prix, consoliderait les chances de maintenir une lutte partagée par tous contre la pandémie.