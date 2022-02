Toutes les belles choses ont une fin! Le rideau est tombé, jeudi dernier, sur les festivités marquant la Journée mondiale de la langue maternelle et la Semaine des langues africaines. Cette semaine de l'identité s'est terminée comme elle a commencé, c'est-à-dire dans une ambiance conviviale, imprégnée d'une grande unité nationale. Les barouds, danses et chants traditionnels ont marqué cette cérémonie de clôture, présidée par le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad et le wali de Béni Abbès, Saâd Chennouf. Un discours de circonstance a été lu par les deux hommes pour remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. Néanmoins, au-delà de l'aspect protocolaire, l'importance de cette semaine de l'identité nationale réside dans les résultats des ateliers qui ont été animés par des experts du HCA, du Centre national de recherches en préhistoire, anthropologie et histoire (Cnrpah), et du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc). Les débats entre les intervenants et le public présent à la salle des fêtes de la commune d'Igli ont permis de dégager six recommandations. Il s'agit de: 1-Renouveler ces activités au niveau local comme un événement annuel et les généraliser aux dix nouvelles wilayas du pays, après le nouveau découpage administratif.2- Encourager et encadrer les talents locaux dans divers domaines de la créativité sous la forme de blogs, protéger la propriété intellectuelle et donner des opportunités de participer en dehors de leurs wilayas. 3- L'inscription du patrimoine linguistique local «Tabledit» ou «Tachelhit» comme priorité dans les programmes nationaux de recherche PNR, et afin de concrétiser cette démarche, le HCA est appelé à fournir les conditions objectives pour la publication du premier dictionnaire ou lexique à attribuer à cette variété linguistique locale. 4- La nécessité d'inclure la variable linguistique locale à travers la radio et la télévision, avec l'attribution d'un volume horaire aux émissions thématiques, aux programmes et bulletins d'information au niveau de la Radio Al-Saoura et de la TV4 Tamazight. 5- Encadrer et accompagner les associations culturelles et artistiques dans le domaine de la protection du patrimoine matériel et immatériel tout en favorisant les jumelages avec d'autres wilayas. 6- L'initiation effective du processus de généralisation progressive de l'enseignement de la langue amazighe dans toutes les communes de la wilaya de Béni Abbès, à travers l'élaboration d'un plan annuel sous la tutelle de la direction de l'éducation, en mettant un accent particulier sur le cycle primaire. La concrétisation de ces recommandations a déjà commencé puisque Si El Hachemi Assad annonce le jumelage entre la nouvelle wilaya qui est Béni Abbès, et celle de Béjaïa. Cela afin qu'elle puisse profiter de la grande expérience de «Bougie» dans la protection du patrimoine matériel et immatériel. Le SG du HCA a aussi annoncé la publication prochaine d'un dictionnaire du korandji-arabe, variété de tamazight parlée uniquement dans la région de Tabelbala et Igli (wilaya de Béni-Abbès), de même qu'un dictionnaire des lexiques amazighs dans le pays, qui vient après l'achèvement et la publication en 2003 de 17 lexiques des différentes variantes de la langue amazighe dans le pays. Il a fait part aussi de la création prochaine d'un journal électronique en tamazight, avec le partenariat du ministère de la Communication. Bref, le HCA va poursuivre son combat pour tamazight, avec l'avantage d'un terrain «balisé» par les Hautes autorités. Que vive le patrimoine culturel amazigh...