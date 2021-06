Le drame est survenu vendredi dernier, lorsque les six marins pêcheurs, dont deux frères, ont quitté le port de pèche d'Annaba à bord d'un chalutier, pour aller, comme à chaque fois, pêcher, ont rapporté certains proches des disparus. Selon ces derniers, le chalutier à largué les amarres vers 17 heures de l'après-midi du vendredi, avant que la tour de contrôle ne perde tout contact avec eux et leurs téléphones portables étaient injoignables, nous explique-t-on. Depuis, la crainte du pire s'est emparée des familles qui ont aussitôt contacté les gardes-côtes de la wilaya d'Annaba. Selon les informations recueillies auprès de certaines sources, le chalutier porté disparu, avait à son bord un équipage composé de quatre marins pécheurs, dont deux frères, un mécanicien et le capitaine du chalutier. Selon les suppositions émises par nos sources et qui demeurent plausibles jusqu'à la mise sous presse, le bateau de pêche a été surpris par une violente tempête de vents qu'ont enregistrée les côtes d'Annaba, dans la nuit du vendredi à samedi, nous explique t-on en nous précisant que depuis, le contact a été interrompu avec le chalutier. Une vaste opération de recherches est lancée depuis par les garde-côtes et la direction de la pêche de la wilaya d'Annaba. Tous les moyens humains et matériels marins, ont été depuis, mobilisés dans l'opération de recherches au niveau du littoral, depuis cap Rosa dans la wilaya d'El Tarf, jusqu' au cap Tekouche à Chétaibi, dans l'espoir de retrouver les disparus. Selon certains indiscrétions, les opérations de recherches n'ont abouti à aucun indice sur la zone du naufrage, même pas une épave du chalutier, pouvant permettre aux gardes-côtes, aux pêcheurs venus en renfort prêter main forte dans cette vaste opération de recherche, de déterminer le périmètre du naufrage. Par ailleurs, au fil du temps qui passe, les chances de les retrouver en vie diminuent, notamment avec les vents violents qui frappent encore les côtes de la wilaya d'Annaba. Situation suscitant beaucoup d'appréhension et de peur, surtout chez les familles des six marins pêcheurs disparus. Rongés par la peur, les familles et proches des six disparus ont observé hier, un rassemblement devant le siège des gardes-côtes de la wilaya d'Annaba, pour demander le renforcement des opérations de recherches. Ces dernières, pour lesquelles d'importants et gros moyens ont été mobilisés par les gardes-côtes et la direction de la pêche de la wilaya d'Annaba, continuent.