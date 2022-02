Le volume des recettes douanières a dépassé le seuil de 1036 milliard de dinars algériens, au titre de l'exercice 2021, enregistrant ainsi une légère hausse, comparativement à l'année 2020 où 1 000 milliards de dinars ont été collectés. C'est le directeur de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers à la direction générale des douanes, Adel Habsa, qui en a fait la déclaration, au cours de son passage à une émission radiophonique de la chaîne 1.

Ces perceptions douanières «répondent à des objectifs préalablement établis par la direction générale des douanes, conformément aux prévisions de la loi de finances et celle complémentaire 2021», selon Habsa, qui a précisé que ces rentrées «représentent un volume considérable dans les recettes du Trésor public». D'annonces en annonces, le représentant de la direction générale des douanes algériennes a révélé au micro de l'animatrice de la chaîne 1 de la Radio nationale, que «la loi de finances 2022 a induit des changements notables dans les missions de l'administration des douanes algériennes», dira-t-il faisant allusion à une certaine souplesse dans l'accomplissement des missions de contrôle et la mise en application des procédures douanières nouvelles.

L'invité de la radio est également revenu sur les nouvelles procédures qui ont induit des facilitations appréciables dans la mise en oeuvre des procédures de saisie, de vente ou de liquidation de marchandises faisant l'objet de mesures restrictives. Il s'agit des procédures relatives aux mesures énonçant la liquidation des marchandises dans les différents entrepôts et zones de transit, «ce qui permettra aux autorités douanières d'agir avec célérité, en émettant des requêtes de vente avant le prononcé du jugement, permettant l'assainissement des différentes recettes douanières et à augmenter les perceptions douanières». Le programme de numérisation lancé par la direction générale des douanes a été également abordé lors de cette séance radiophonique. «Le programme de numérisation validé par la DG, concerne l'ensemble des procédures douanières, afin d'asseoir davantage de transparence, de célérité et d'intégration...

Le programme devra assurer une meilleure coordination avec les différents opérateurs de la chaîne du commerce extérieur, ce qui permettra de pousser le secteur économique en entier, vers plus de progrès», dira-t-il encore. En ce qui concerne les différentes étapes de ce programme de numérisation approuvé par la direction générale, l'orateur a énuméré trois grandes étapes, dont une première étape totalement achevée, selon l'intervenant sur les ondes de la chaine 1. Il s'agit de la mise en place d'une banque de données, concernant l'ensemble des opérations et des intervenants. La deuxième phase consiste à mettre en place un réseau national connecté à cette banque de données, en étroite collaboration avec Algérie télécom. Il évoquera également, le programme de mise en place du génie logiciel, faisant partie de la troisième phase qui consiste à la mise en service d'une application reliant l'ensemble du territoire national. Un programme de guichet unique est également en phase d'achèvement, afin de mettre en relation l'ensemble des intervenants via ce nouveau système. À rappeler aussi qu'au titre de l'exercice 2021, «les douanes algériennes ont effectué plus de 1200 opérations, au cours desquelles plus de 500 000 euros et 1,4 million de comprimés hallucinogènes ont été saisis. Un nombre important de voitures ont été également saisies», expliquera Habsa faisant état d'un renforcement des missions de contrôle et d'investigation des douanes algériennes.