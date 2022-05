La scène politique et économique nationale devra, désormais, compter avec un nouveau sigle, actif dans la sphère patronale. Bien qu'on ne soit pas en face d'une nouvelle organisation patronale, à proprement dire, la venue de ce nouveau-né au sein de la représentation des chefs d'entreprise, dans le sillage des événements sociopolitiques et économiques actuels, suscite un certain nombre d'interrogations au sujet des motivations et des attentes affichées. En effet, l'annonce de la création d'une Coordination nationale du patronat CNP a de quoi susciter moult réactions et interrogations, surtout si l'on sait qu'elle ne regroupe pas l'ensemble des sigles patronaux existants sur la scène nationale. La Coordination nationale du patronat CNP qui comptera, désormais, dans les calculs de l'Exécutif,a priori, un groupe de cinq grandes organisations patronales, dont la Confédération algérienne du patronat citoyen Capc, le Conseil national du patronat algérien CNPA, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja Ceimi, la Confédération des industriels et producteurs algériens Cipa et l'Organisation nationale du développement économique Onde. La mise en place de cette nouvelle organisation, qui met en avant une forme pratique de coordination entre les différentes entités patronales, dans la conjoncture politico-économique actuelle, recèle une forte symbolique, tant sur les plans politique que socioéconomique. En plus des tracasseries et lenteurs bureaucratiques auxquelles font face les opérateurs économiques dans l'accomplissement de leurs tâches, les patrons d'entreprises doivent composer avec un arsenal juridique désuet et un système administratif encombrant. Le cas de Saïda Neghza, secrétaire général de la Cgea, qui vient de jeter l'éponge, annonçant sur le plateau d'une télévision privée, son retrait de la scène patronale et même son exil vers un autre pays étranger, illustre une sorte de marasme ambiant dans le secteur. Faut-il le remarquer, l'Algérie est à la veille du lancement de chantiers sempiternels, impliquant des bouleversements socio-économiques profonds au niveau des paradigmes politiques habituels et des modes de gestions traditionnels, jusque-là tolérés. Le patronat entend-il accorder ses violons en perspective dd'échéances sociopolitiques et économiques de grande importance?