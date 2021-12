Annoncé dans la journée d'hier à Tizi Ouzou, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane,, a finalement reporté sa visite à la dernière minute. Ce que l'on sait de cette mission est qu'elle était programmée en collaboration avec les autorités locales. Joints, hier, dans la matinée, les services de la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que ceux du Premier ministère ont confirmé le déplacement de Benabderrahmane à Tizi Ouzou, même si aucune annonce officielle n'avait été rendue publique pour appuyer l'activité du Premier ministre. Il se trouve, qu'entre-temps, la visite a été reportée et l'on croit savoir, de sources proches des autorités locales, que l'ajournement de ce déplacement est motivé par des considérations en rapport avec l'état de maturation de certains dossier, la remontée des informations de la base qui n'étaient pas totalement finalisées et la conjoncture post-électorale qui voit une APW à peine installée et pas mal de communes de Tizi Ouzou encore en phase de négociations entre élus pour désigner les maires. Ainsi, bien que la volonté de bien faire, que ce soit au sommet de l'état qu'au niveau de l'administration locale ne souffre d'aucune équivoque, la complexité de la situation au plan organisationnel rendait problématique une pareille démarche, compte tenu de l'importance des dossiers censés être soumis à l'appréciation du Premier ministre.

Cette explication est d'autant plus recevable au vu de l'ampleur de l'engagement de l'Etat dans de nombreux secteurs. Il faut savoir, à ce propos, que la délégation ministérielle qui devait accompagner le ministre était conséquente. On peut y compter les responsables des départements de l'agriculture, de l'Habitat, de l'Intérieur, les ressources en eau, la santé, les travaux publics, l'industrie, pour ne citer que les secteurs, dont d'importants projets sont implantés aux quatre coins de la wilaya. L'inspection des chantiers ouverts sous l'impulsion du présidents de la République pour réparer les immenses dégâts causé par les incendies de l'été dernier sont certainement le plus gros des dossiers qui font déplacer le Premier ministre. Mais dans le même temps, d'autres motifs importants justifient cette visite. En effet, au même titre que la lumière jetée par l'Exécutif sur la wilaya de Kenchela, le président de la République a coeur de faire un diagnostic exhaustif de la wilaya de Tizi Ouzou. Il en a été de même pour le wali. Il connaît toutes les problématiques de développement que vivent les citoyens de la région et plus encore, il sait leur attachement à la nation et témoigne de leur valeur, de leur mérite et de l'engagement dont ils peuvent faire montre lorsque l'administration a, aux échelons locaux et centraux, exprimé des intentions positives à l'endroit du développement. Cela pour dire que le report de la visite a une seule interprétation: reculer pour mieux sauter. En effet, en plus de la nécessaire maturation de tous les dossiers sectoriels, l'Exécutif gagnera à engager un véritable dialogue avec les nouvelles équipes élues à la tête de l'APW et des APC. Cela est d'autant plus bénéfique pour la wilaya que l'association des représentants de la société dans la gouvernance locale est une revendication populaire longtemps exprimée et pas toujours satisfaite pas l'administration. Le président de la République, qui a tenu à parachever, en un temps record, l'édification des institutions élues de la République, accorde une importance particulière au dialogue avec les partis représentés dans ces institutions et la société civile. Et promouvoir pareille démarche à partir de Tizi Ouzou est un challenge grandeur nature pour le Premier ministre. Connus pour ne pas avoir leurs langues dans leurs poches, les citoyens de Tizi Ouzou constituent un excellent exercice démocratique pour le gouvernement Benabderrahmane. Le report de la visite est un signe de sérieux dans l'engagement de l'Exécutif en direction de la wilaya de Tizi Ouzou et par- delà cette région à tout le pays.