Les discussions entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et les syndicats se sont focalisées sur la nécessaire mise en oeuvre d'une gestion reposant sur le concept de la gouvernance quant au fonctionnement des établissements universitaires et de leur amélioration. D'autres aspects relevant de la sécurité dans l'enceinte universitaire et les questions pédagogiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s'est dit très ouvert au dialogue avec les syndicats de la tutelle. Un signe de détente qui se dégage entre le ministère et les syndicats pour assainir la situation des universités et pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens susceptibles d'endiguer les problèmes pendants au sein des universités. À ce propos, le ministre Abdelbaki Benziane, et dans la perspective d'aplanir la situation entre la tutelle et les syndicats de l'enseignement supérieur, a souligné sa convictions que «la famille universitaire, avec toute sa composante, contribuera largement à relever les défis et à accompagner les établissements universitaires et de services en vue de remporter les enjeux, les représentants des syndicats sont appelés à contribuer à l'amélioration de la gouvernance des établissements universitaires et au développement de l'université algérienne», a-t-il rappelé.

Le ministre Benziane a invité les représentants des syndicats de la tutelle à s'impliquer dans la gouvernance et le développement de l'université. Il les sollicite à coordonner avec les responsables de la tutelle au niveau local pour juguler les problèmes posés au niveau de chaque université. Cette proposition vise surtout la question de la sécurité qui est posée avec acuité par les étudiants et les enseignants en premier lieu.

Dans ce sens, le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué que «la sécurité interne et l'installation de caméras de surveillance ne sont pas liées aux autorisations, mais plutôt aux capacités financières. Cette préoccupation sera progressivement prise en charge en tenant compte des établissements ayant plus besoin de services sécuritaires», a-t-il souligné.

La revendication qui à trait à la promotion systématique a été largement débattue lors de cette dernière rencontre de concertation entre le partenaire social et la tutelle. L'enjeu relatif à ce volet est intimement lié à la classification des universités et les enseignants dans le supérieur. Le secteur dépend de la fonction publique, ce qui rend la problématique plus complexe. C'est-à-dire que la question de la promotion systématique doit être négociée et traitée au niveau plus élevé, à savoir des services du Premier ministère dont la fonction publique dépend. La rencontre de concertation entre le ministre et les syndicats avait balisé le terrain pour que les revendications socioprofessionnelles des travailleurs de l'enseignement supérieur soient prises en charge d'une manière sérieuse et que chaque revendication prioritaire soit résolue d'une manière urgente.

Le ministre Abdelbaki Benziane a rassuré les représentants syndicaux de l'enseignement supérieur en soulignant que «le secteur de l'enseignement supérieur relève de la fonction publique et donc n'a pas le pouvoir de décider. La tutelle promet la prise en charge de toutes les suggestions formulées par les partenaires sociaux si le dossier est ouvert», a-t-il indiqué.

Les deux parties se sont entendues pou travailler en coordination pour réussir la rentrée universitaire 2022-2023 afin d'éviter de reproduire la même situation qui a caractérisé la rentrée précédente.Une

chose est sûre, les deux parties sont unanimes à aller de l'avant pour améliorer le fonctionnement de l'université algérienne en tenant compte des revendications socioprofessionnelles des travailleurs de l'enseignement supérieur.