Devant la flambée des prix des fruits et légumes, autant inexplicable que tenace, les pouvoirs publics redoublent d'efforts pour apporter des solutions susceptibles d'atténuer les effets de cette crise instaurée par les barons de la spéculation. C'est du moins ce qui ressort des dernières actions de saisie du ministère du Commerce et de la Gendarmerie nationale, où plus de 1000 entrepôts frigorifiques et 12 000 tonnes de pomme de terre ont fait l‘objet d'une large opération de saisie. Le tubercule tant prisé par les consommateurs s'est installé au prix de 100 DA depuis des semaines, et ce malgré les opérations de déstockage qui ont touché toutes les régions du pays. Devant cette tournure grave de la situation, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé, mardi, la commercialisation prochaine des 12 000 tonnes de pomme de terre, saisies récemment, au prix de 50 da le kg à travers toutes les wilayas du pays. Une solution d'appoint qui contribuera à soulager le marché, provisoirement, de cette problématique, à condition que son application se fasse dans les meilleurs délais. À ce sujet, le ministre n'a pas manqué de préciser que «la commercialisation des quantités saisies sera lancée prochainement, une fois les procédures juridiques et administratives parachevées, relevant qu'une entreprise publique spécialisée se chargera de la revente de ces quantités qui seront vendues dans toutes les wilayas du pays et pas seulement où elles ont été saisies, dans des sacs de 5kg». Or, c'est dans ces circonstances difficiles que devraient apparaître les signes et les effets d'une gestion nouvelle en matière d'administration et de collaboration entre les secteurs.

Dans la mesure où devant l'urgence de répondre efficacement à cette problématique, la facilitation des procédures administratives et juridiques, pour l'application de cette solution, devraient primer sur toute autre considération. Sinon à quoi cela servirait-il de commercialiser ces quantités après la période de soudure où la demande est considérablement plus importante que l'offre? Ce sont ces hausses chroniques qui entravent la mise en place de nouveaux mécanismes de régulation basés sur des données fiables.

Pour ce faire, l'utilité d'une cartographie de la production nationale est plus qu'indispensable pour asseoir des bases solides de restructuration du secteur de l'agriculture en général, et de la filière de production de pomme de terre en particulier.