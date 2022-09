L'initiation des enfants aux mathématiques et aux langues étrangères, le rôle des parents dans le parcours scolaire, ont été les principaux thèmes débattus, hier, à Alger, lors d'une conférence abritée par le traditionnel forum hebdomadaire du quotidien El Moudjahid. Ladite conférence, consacrée aux nouveautés de l'école, a été animée par de nombreux spécialistes du secteur, lesquels étaient unanimes à suggérer une révision et un allégement du programme scolaire du cycle primaire. Plusieurs recommandations ont été faites. «En plus de la lecture, de l'écriture et du calcul, l'on doit intégrer la quatrième dimension qui est le codage, pour initier les enfants à la base de ce monde numérique», a suggéré le docteur Athmane Abdellouche, consultant et expert en numérique, car l'école algérienne, a-t-il poursuivi, «doit se mettre en phase avec l'évolution numérique». L'intervenant n'a pas manqué l'occasion de mettre l'accent sur l'importance et la nécessité d'initier les enfants en bas âge aux mathématiques; le locuteur relèvera que «les mathématiques boostent leurs cerveaux». Aussi, tire-t-il la sonnette d'alarme quant à la baisse du niveau des élèves en mathématiques. «Nos enfants ont malheureusement appris à utiliser la calculatrice, systématiquement. De ce fait, ils ne savent plus faire de calcul mental», a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'apprendre aux enfants «l'utilité du zéro» et ne pas s'endormir sur leurs lauriers, en clamant que « ce sont les Arabes qui l'ont inventé, par le biais d'Al Khawarizmi». Un avis partagé par le professeur Salah Djaghloul, président de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'Assemblée populaire nationale (APN), qui a plaidé pour l'organisation de journées d'étude afin d'identifier les lacunes des programmes scolaires du cycle primaire, en particulier. «Il faut accorder plus d'importance à l'enseignement primaire, car c'est la base de l'école de demain», a-t-il déclaré. Il a demandé que «le programme scolaire du primaire soit allégé». «Nous avons malheureusement perdu la boussole lors des anciennes réformes du système éducatif, et il y a eu bourrage des cours. Nous avons des experts, des spécialistes et des pédagogues, écoutons-les», a-t-il estimé. L'élève est, toujours selon l'intervenant, «capable d'apprendre à lire et à écrire durant ses premières années de scolarité. Il est censé apprendre les mathématiques pour s'en servir au quotidien, toute sa vie, car les mathématiques sont la langue des sciences et nous utilisons cette matière dans les relations humaines» a-t-il, par ailleurs, déclaré, tout en se référant à l'expérience allemande en matière de scolarité des enfants. Un système qui repousse la scolarisation des enfants en première année primaire à 7 ans. Même son de cloche chez Azzedine Zerrouk, président de l'association des parents d'élèves.

«L'introduction de l'anglais est une bonne décision et elle est la bienvenue. En parallèle, nos enfants en bas âge se retrouvent avec 11 matières, c'est pour cela que nous avons proposé de regrouper certaines matières pour en arriver à qautre», a-t-il déclaré. Le même intervenant a, par ailleurs, insisté sur le rôle des parents d'élèves dans le parcours scolaire de leurs enfants. Il dira, dans ce sens, que «les associations de parents d'élèves ont un rôle principal et primordial à jouer dans l'éducation de nos enfants». Il propose ainsi, «d'impliquer les parents d'élèves dans la révision des programmes éducatifs, à travers l'organisation d'activités et de sorties éducatives».