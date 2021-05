La visite en Algérie du chef du gouvernement d'unité nationale libyen Abdelhamid Dbeibah s'est concrétisée par la signature de plusieurs accords de coopération. Une visite perçue comme un «message positif» dans les deux capitales. La rencontre avec le Premier ministre Abdelaziz Djerad est qualifiée, selon des sources, de «positive» au vu des accords signés dans la perspective d'établir des «relations stratégiques» et un «partenariat global». Accompagné des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Transports, de l'Economie et du Commerce, du Pétrole et du Gaz, de la Santé, du Travail et de la Réhabilitation, et du président de la société General Electricity, le chef du gouvernement d'unité nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, qui s'est recueilli, hier, au sanctuaire des Martyrs d'Alger à la mémoire des chouhada de la Glorieuse Révolution, s'est longuement entretenu avec le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Les deux parties ont abordé plusieurs dossiers prioritaires relatifs aux secteurs du commerce, de la sécurité, de la santé, de la migration clandestine et les voies de coopération dans la sécurisation des frontières ainsi que l'activation des conventions sécuritaires en vue de renforcer les liens de coopération sécuritaire. Ce dernier point a fait l'objet de discussions entre le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et son homologue libyen Khaled Tijani Mazen. Les deux parties ont convenu, à cette occasion, de «renforcer la coopération dans le domaine de compétence des deux ministères». À ce sujet, et dans sa déclaration à la presse au terme de l'audience qu'il a accordée à son homologue libyenne, Mme Najla Al Mangoush, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a souligné que «l'Algérie confirme aujourd'hui son appui et sa solidarité illimitée avec le peuple libyen frère pour l'aider à surmonter la crise et veille à soutenir les efforts des autorités libyennes visant à rétablir la stabilité politique et sécuritaire et à consacrer la réconciliation nationale, à travers l'unification des entreprises en prévision des prochaines échéances importantes». Une solidarité saluée par Nadjla Al-Mangouche qui a mis en avant «le rôle constant de l'Algérie» et «ses efforts inlassables pour préserver la souveraineté libyenne». Les deux parties ont, également, évoqué la «relance de la tenue de la grande Commission mixte et de l'organiser à l'avenir au niveau ministériel». Tandis que le ministre libyen du Travail et de la Réhabilitation, Ali al-Abed Al-Reda Abu Azoum, a fait savoir qu'un accord avait été trouvé pour la réactivation des accords déjà signés par l'Algérie et la Libye dans le secteur du travail et de l'emploi, et de «tirer profit de l'expérience de l'Algérie» dans ce secteur. Sur le même sujet, les travaux du Forum économique algéro-libyen ont été sanctionnés, hier, par la signature d'une convention portant création d'un Conseil d'affaires algéro-libyen en vue de renforcer les échanges commerciaux et augmenter le niveau du flux des investissements. Le même état d'esprit est perçu chez le ministre libyen de la Santé, Ali Miftah Al-Zinati qui a annoncé la tenue de rencontres, par visioconférence, entre des cadres du ministère algérien de la Santé et leurs homologues libyens, à partir de mercredi prochain, afin de définir et de renforcer «le cadre de coopération et de réactiver les conventions bilatérales conclues entre les deux pays dans le secteur de la santé au cours des années précédentes». De son côté, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a examiné avec le ministre libyen du Pétrole et du Gaz, Mohamed Ahmed Aoun, les moyens de renforcer la coopération dans le secteur de l'énergie entre les deux pays, notamment dans les domaines des hydrocarbures et de la production de l'électricité.