Il y a encore d'autres batailles à conquérir. Si jusque- là il a pu réaliser plus de 80% des 54 engagements contenus dans son programme, le Président n'entend pas baisser la garde face à d'immenses défis socio-économiques et devant une conjoncture internationale des plus précaires.

Des sources crédibles indiquent que le «changement» opéré, ce jeudi, n'est qu'une première étape d'un grand remaniement qui interviendrait, selon les mêmes sources, au lendemain du Sommet de la Ligue des États arabes, prévue le 1er Novembre prochain à Alger.

En effet, il n'est pas très commode de chambouler une équipe gouvernementale à la veille d'un rendez-vous aussi important que ce Sommet arabe. Surtout que dans les coulisses, la guerre fait rage et les autorités ne négligent aucun détail pour faire du rendez-vous d'Alger une vraie réussite. Pour autant, le président Tebboune garde l'oeil sur le front interne et il fallait apporter des correctifs à l'attelage gouvernemental. Des trois scenarii que nous avons évoqué, mercredi dernier, sur ces mêmes colonnes, le président de la République a finalement opté pour le premier: il a procédé à un simple remaniement en changeant certains postes ministériels qui, à ses yeux, auraient manqué de perspicacité. Il a ainsi renouvelé sa confiance au Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane qui doit présenter devant le Parlement le bilan de son Plan d'action. Six départements ministériels ont été concernés par ce changement.

La santé, l'industrie pharmaceutique, l'intérieur, l'enseignement supérieur, les travaux publics et les transports. Brahim Merad auparavant médiateur de la République, a remplacé au ministère de l'Intérieur Kamel Beldjoud qui s'est vu confier le ministère des Transports à la place de Abdallah Mouldji qui, lui, est désigné secrétaire général de la présidence de la République.

Un poste vacant depuis le 20 août dernier, date du décès de son titulaire, Mohamed El-Amine Messaid. Tebboune a fait appel à deux grands managers qui ont fait leurs preuves dans le secteur public.

Il a ainsi a nommé Lakhdar Rekhroukh, P-DG du groupe public spécialisé dans le BTP, Cosider, comme ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base, à la place de Kamel Nasri, remercié il y a plusieurs semaines.

À L'industrie pharmaceutique il a préféré Ali Aoun à Lotfi Benbahmed. Ali Aoun est un manager hors pair qui avait fait, durant les années 2000, du groupe Saidal un fleuron de l'industrie pharmaceutique. Tebboune a également nommé Hamid Badari comme ministre de l'Enseignement supérieur en remplacement de Abdelbaki Benziane.

Ce changement certes attendu durant six mois n'est en réalité qu'une manière pour le Président de donner un coup de fouet pour accélérer la cadence, notamment dans la réalisation des chantiers dont certains traînent de manière inexpliquée. C'est aussi une occasion de faire tomber les peaux mortes au sein de l'Exécutif. Mais il reste insuffisant:

l'Étape II du changement interviendra au lendemain du Sommet de la ligue arabe et à la veille du troisième anniversaire du Président à la tête de la République qui coincidera avec le 19 septembre prochain.

Le gouvernement Aïmene Benabderrahamne

Ramtane Lamamra: ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger

Brahim Merad: ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Abderrachid Tabbi: ministre de la Justice, garde des Sceaux

Brahim Djamel Kassali: ministre des Finances

Mohamed Arkab: ministre de l'Energie et des Mines

Laid Rebiga: ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits

Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

Abdelhakim Belabed: ministre de l'Education nationale

Kamel Bidari: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Yacine Merabi: ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

Soraya Mouloudji: ministre de la Culture et des Arts

Abderrazak Sebgag: ministre de la Jeunesse et des Sports

Hocine Cherhabil: ministre de la Numérisation et des Statistiques

Karim Bibi Triki: ministre de la Poste et des Télécommunications

Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

Ahmed Zeghdar: ministre de l'Industrie

Mohamed Abdelhafid Henni: ministre de l'Agriculture et du Développement rural

Mohamed Tarek Belaribi: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Kamel Rezig: ministre du Commerce et de la Promotion des exportations

Mohamed Bouslimani: ministre de la Communication

Lakhdar Rakhroukh: ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base

Kamel Beldjoud: ministre des Transports

Yacine Hamadi: ministre du Tourisme et de l'Artisanat

Abdelhak Saihi: ministre de la Santé

Youcef Chorfa: ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale

Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement

Samia Moualfi: ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables

Hichem Sofiane Salaouatchi: ministre de la Pêche et des Productions halieutiques

Ali Aoun: ministre de l'Industrie pharmaceutique

Yacine El-Mahdi Oualid: ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises

Il a été également procédé à la nomination de Moundji Abdellah Secrétaire général de la Présidence de la République, alors qu'il occupait le poste de ministre des Transports.