Dans le Bassin méditerranéen, la plupart des producteurs sont logés à la même enseigne.

Les prévisions de la récolte d'olive 2022-2023 sont mauvaises sur le plan national comme sur le plan international. Bien que les chiffres, comme à l'accoutumée, ne soient pas encore disponibles en Algérie, il n'en demeure pas moins que tous les pays connus pour être de grands producteurs affichent mine grise avec des prévisions à la baisse atteignant 60% dans certains pays comme l'Espagne. Réputée comme étant le plus grand producteur mondial d'huile d'olive, l'Espagne connaît une baisse drastique de sa récolte cette année à cause de la sécheresse qui frappe les plus grandes régions productrices d'olive. Cette tendance est confirmée par de nombreux organismes internationaux dont le Conseil espagnol de réglementation de l'AOP Baena qui, par la voix de son secrétaire général, José Manuel Bajo Prados, estime que «les données traitées sont préoccupantes», et «à titre d'exemple la situation dans le DOP Baena, avec une baisse estimée de 60% par rapport à la campagne précédente, a été un désastre économique. Jusqu'à présent, l'état sanitaire du fruit est excellent, mais il reste une longue campagne à venir».

L'Italie qui est également l'un des plus grands producteurs connaît une sécheresse qui impacte sa récole. Cette baisse de la production impactera, selon les spécialistes, les prix au niveau mondial avec des prévisions à la hausse sur les places européennes et américaines. Dans ce contexte, les données, au niveau national, restent encore inconnues du moins au chapitre des statistiques publiques dont pourraient se servir les analystes des marchés. Cependant, toutes les observations effectuées sur le terrain convergent vers le même constat.

La baisse de la récolte est en effet constatée dans toutes les régions d'Algérie. Ce qui impactera la production et les prix de l'huile d'olive sur le marché national qui n'est hélas pas très organisé. L'exemple de l'huile d'olive de Kabylie est éminemment illustratif de cet état navrant. Jusqu'à présent, malgré de rares initiatives, ce produit est vendu de bouche à oreille, loin des circuits commerciaux officiels. Une situation qui ouvre la voie à des méthodes de vente incontrôlée et qui mettent en danger la santé des citoyens.

Malgré les consécrations arrachées par des producteurs algériens dans des concours internationaux avec des médailles honorifiques pour l'Algérie, la commercialisation à l'international reste encore insignifiante.

Les experts internationaux s'accordent à dire que l'Algérie n'occupe pas sa vraie place dans la configuration car elle peut largement faire mieux.

Une place cédée hélas à des pays voisins qui s'imposent parmi les plus grands producteurs mondiaux avec un potentiel mille fois inférieur à celui de notre pays qui n'est même pas cité dans les statistiques des organismes mondiaux. Un long et dur travail qui attend les experts et les producteurs.