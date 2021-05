À la veille de l'Aïd, les ménages semblent changer de cap. Après un mois de Ramadhan passé aux marchés des fruits et légumes, c'est le moment de s'orienter vers les marchés de vêtements. Donner de la joie et dessiner un sourire sur les visages des enfants est une tradition incontournable pour les familles. Si seulement... De ce côté, comme sur les marchés des fruits et légumes, les prix n'encouragent guère aux gros achats. De nombreuses familles nous ont assuré que, cette année, le budget consacré aux achats de l'Aïd a été réduit de moitié. Toujours en cette veille de l'Aïd, les ménages craignent surtout une subite flambée des prix. Une éventualité qui risque d'anéantir les bourses les plus résistantes, après les hausses connues durant le mois sacré du Ramadhan. Une tournée au niveau du plus important marché de la wilaya de Tizi Ouzou, situé dans la ville de Draâ Ben Khedda, à une dizaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu de la wilaya, indique si besoin est les tendances générales des prix. Au marché des fruits et légumes, ce n'est pas encore la ruée. Les commerçants expliquent cela par les précédentes hausses et les achats du Ramadhan qui ont épuisé les bourses. «Les gens n'achètent plus beaucoup. Les prix des dernières semaines ont ruiné les gens et comme vous le voyez il n'y a pas foule devant les étalages», répond un commerçant questionné au marché des fruits et légumes de Draâ Ben Khedda. «Je continue d'acheter au minimum pour épargner un peu d'argent en vue de l'Aïd. On doit acheter des vêtements pour nos enfants. Alors, si on se laisse aller, ce sera la débandade», explique un père de famille.

En fait, les prix des fruits et légumes n'ont pas enregistré d'augmentation ces derniers jours. Ils sont restés stables tout en gardant à l'évidence, les hausses enregistrées à l'esprit au début du mois sacré. Par contre, au niveau des vêtements, l'on a constaté l'arrivée des soldes, surtout en matière de vêtements pour enfants. «Oui, il y a des soldes très intéressantes. J'ai pu acheter des articles pour enfants à 200, 300 et 400 dinars. En temps normal, ces mêmes articles coûtent entre 1.500 et3.000 dinars», reconnaît une dame questionnée dans un magasin de la même ville.