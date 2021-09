La grippe aviaire, qui s'est propagée en Europe en début d'année, entre janvier et avril dernier, a sérieusement impacté la filière avicole en Algérie. Elle a, en effet, provoqué la perte de près de 1,5 million de poules reproductrices d'oeufs à couver (génératrices de poussins de chair), a indiqué le directeur général de l'Office national des aliments du bétail (Onab), Hocine Boudina. Cette perte considérable, enregistrée en mars-avril derniers, a engendré directement une baisse de la production des poussins de chair (destinés à la consommation) et, par conséquent, une importante hausse des prix de cet intrant, qui s'est répercutée sur les prix du poulet», qui est passé de 80 dinars l'individu à 150 DA, a expliqué Boudina à l'APS. Ce responsable a affirmé que, suite à cette hausse, nombre d'opérateurs, notamment les petits aviculteurs, se sont carrément retirés de la sphère de la production. Boudina a, tout de même, tenu à rassurer que le cheptel de l'Onab «n'a pas été touché par la grippe aviaire». Quant à la part de l'office public sur le marché de la viande de volaille, il a affirmé qu'elle ne dépasse pas les 15%. Selon ses dires, les besoins actuels de la filière avicole, en poules reproductrices, se situent entre cinq et six millions de poules dont 40% sont fournis localement par le secteur privé. Pour créer un équilibre entre l'offre et la demande, le DG de l'Onab préconise la régulation des importations des poules reproductrices à l'amont de la filière. «Nous devons importer exactement ce dont nous avons besoin car, la mise en place excédentaire de poules reproductrices pourrait nuire à la filière et pénaliser les aviculteurs, ce qui provoquerait une surproduction et par conséquent un effondrement des prix», a-t-il prévenu. Concernant la régulation des importations, Boudina a rappelé qu'un cahier des charges relatif à la filière a été mis en place au deuxième semestre 2020 par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en étroite collaboration avec les acteurs de la filière. «L'objectif escompté de ce dispositif est la régulation des opérations d'importation des intrants biologiques, en identifiant les besoins réels de la filière», a-t-il fait savoir, estimant que les résultats du dispositif seront palpables à compter du début 2022.