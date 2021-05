L'Expression: Quels constats faites-vous sur la disponibilité des commerces durant les deux jours de l'Aïd et les jours qui suivent?

Hadj Tahar Boulenouar: Je profite de votre question pour saluer les commerçants qui ont, contrairement aux années précédentes, ouvert en ce premier jour de l'Aïd, pour assurer l'approvisionnement des citoyens en produits alimentaires. Je tiens aussi à confirmer le bilan du ministère du Commerce au sujet du respect total du programme de permanence, durant les deux jours de la fête religieuse. J'ajouterai même qu'en plus des 50.042 commerçants réquisitionnés, à travers l'ensemble du territoire national, 1.000 autres, qui n'étaient pas concernés par la permanence, ont ouvert, durant les deux jours de l'Aïd. L'application, l'année précédente, des sanctions contre les contrevenants, a donc porté ses fruits.

Pour ce qui est de la prolongation de la fermeture des commerces, comme les pizzerias, restaurants, et autres activités, cet état de fait a été signalé par nos bureaux de wilayas.

Cette situation ne concerne pas uniquement la capitale. Ceci est devenu un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Je dirai également que les Algériens se sont habitués à cette situation.

La preuve en est que les ménages prennent leurs dispositions à la veille de chaque fête religieuse. La course au ravitaillement commence bien avant le jour J.

Selon vous, quelles sont les raisons de cet état des lieux?

Cette situation persistera, puisque les commerçants ayant respecté le programme des permanences durant les deux jours de l'Aïd, ferment automatiquement, dans les jours qui suivent. La plupart des commerces ferment, puisqu'ils sont partis durant le week-end pour passer la fête religieuse dans leurs villes et villages natals.

Le phénomène touche même le secteur de l'agriculture.

Cela se ressent à travers le manque de disponibilité des fruits et légumes, ce qui entraîne systématiquement une hausse des prix.

Les agriculteurs ne sont pas concernés par la permanence. Ils ont cessé d'approvisionner les marchés de gros, 48heures avant l'Aïd. Les vendeurs de détail n'ont pas pu renouveler leurs stocks.

J'ajouterai aussi que plus de la moitié des 50 marchés de gros de fruits et légumes sont restés fermés.



Pensez-vous que les prix des fruits et légumes connaîtront une baisse?

La disponibilité de ces produits se fera à partir de demain, avec la reprise des agriculteurs. les prix vont partir à la baisse.