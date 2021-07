Les enquêteurs de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Annaba, sont parvenus à l'identification des présumés auteurs de l'incendie criminel, du domicile de Faouzi Boucharef, apprend-on de source sécuritaire. Les malfrats, en fuite, sont activement recherchés par les services de sécurité, nous précise-t-on. L'identification des présumés auteurs, dont le nombre n'a pas été encore dévoilé, est le résultat des investigations des éléments de la police judicaire, sur la base d'informations recueillies auprès de la victime et de ses voisins. Aux termes des déclarations, les auteurs, observés peu de temps avant la survenue du sinistre, se sont aussitôt éclipsés et restent, jusqu'à la mise sous presse, activement recherchés, a précisé notre source. Celle-ci qui, sur la base d'amples informations rapportées par Faouzi Boucharef, le sinistre, déjà d'origine criminelle, motivé par un acte de vengeance, en guise de représailles, pour un différend entre sa famille et les auteurs, nous filtre-t-on. S'agissant du nombre des auteurs, la probabilité de prêter aide au principal auteur, n'est pas à écarter, selon la méme source, qui a souligné que les dessous de cet acte criminel, sont encore inconnus. Pour rappel, le drame a eu lieu vendredi dernier, à la localité de Hadjer Eddis, dans la daïra d'El Bouni. Peu avant la prière du Sobh, la famille, occupant un appartement situé au rez-de chaussée d'un immeuble de deux étages à la cité des 70 Logements à Hadjer Eddis a été surprise par le bruit des flammes. Les assaillants ont déversé plus de 30 litres d'essence avant de mettre le feu qui s'est propagé à la vitesse de l'éclair, ne laissant aucune chance de fuite à la famille.

Bien que retranchées dans une pièce, les flammes ont encerclé les victimes, dont le père a bravé le feu et était parvenu à ouvrir le portail et était parvenu à sauver ses trois filles mais pas sa femme. La victime âgée de 53 ans et gravement atteinte de brûlures a suffoqué sous la dense fumée. Dépêchés en renfort, les services de la Protection civile ont acheminé l'épouse à la morgue du CHU Ibn Rochd d'Annaba, pendant que ses trois filles, brûlées au second et troisième degré, ont été évacuées au CHU Ibn Sina. Au moment de la mise sous presse, nous apprenons que les trois filles, âgées de 20, 25 et 29 ans, dont une Championne nationale et internationale, grièvement brûlées sont soumises à des soins intensifs et que leur état, pour le moment, est stationnaire.