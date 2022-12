Engagés depuis mai dernier, les préparatifs du 11e congrès du FLN se poursuivent. À 10 jours de la clôture de l'élection des délégués au prochain conclave, dont la date n'est pas encore fixée, les arrangements s'intensifient. À cette opération s'ensuivront les conférences régionales où seront débattus les contenus des cinq documents (les statuts du parti, le règlement intérieur, le programme...), élaborés par les sous-commissions préparatoires des assises. Ces informations fondamentales seront, par la suite, soumises au congrès. Jusqu'ici, plusieurs kasmas ont organisé des assemblées générales électives, supervisées par les membres de la Commission nationale de préparation du congrès, en application de l'instruction n°2 du SG et conformément au calendrier établi par les mouhafadhas de chaque wilaya.

Notons que ladite instruction du secrétaire général du parti, datant du 18 juillet dernier, a fixé la période de l'élection des délégués du 3 au 20 décembre en cours et déterminé les conditions de candidature et les modalités de l'élection des délégués. Afin d'être éligible, le délégué doit répondre à certaines conditions, dont une période de militantisme d'au moins sept ans.

La répartition des congressistes se fait au prorata du nombre de militants de chaque kasma. Dans ce contexte, seules les kasmas ayant un minimum de 100 militants seront représentées par un délégué aux assises. Celles comptant plus de 300 adhérents auront droit à deux représentants au congrès, tandis qu'une dizaine de délégués issus des organisations de masse, à l'image de l'Onec, de l'Onem et de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcaa), seront présents au congrès.

En fait, le congrès sera constitué en grande partie, soit les deux tiers, par des congressistes ès qualité, comme les ministres issus du parti, les présidents des commissions transitoires au niveau des mouhafadhas, les membres du comité central, les délégués des deux groupes parlementaires, qui seront désignés d'office comme congressistes.

En revanche, seul un tiers des congressistes est réservé à la base militante. Par ailleurs, la piste de la candidature de Baâdji à sa propre succession, à la tête du parti, se confirme de plus en plus. Pour preuve, la plupart des mouhafadhas affichent leur soutien à la candidature de l'actuel secrétaire général. De même, l'Ugcaa, présidée par Hezab Benchahra, a apporté, dans un communiqué son soutien au SG du parti,

Abou El Fadl Baâdji.

D'après le document de l'Ugcaa, «Baâdji n'a cessé de consentir d'énormes efforts, depuis son élection à la tête du parti, comme il a obtenu des résultats positifs à l'issue de l'ensemble des échéances électorales».

De ce fait, «l'Ugcaa témoigne sa reconnaissance et apporte son soutien à Abou El Fadl Baâdji, qui a su imprimer un mode et une méthode de gestion adéquats aux structures et instances du parti, comme il a remis le parti à sa place naturelle de première force sur la scène politique nationale», peut-on lire également. Baâdji a également reçu, au siège national du parti, une délégation du Secrétariat national de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec) conduite par son nouveau secrétaire général Khelifa Smati, lequel a également mis en exergue son allégeance au secrétaire général du FLN. Ce dernier a primé le SG de cette organisation, qui l'a primé à son tour.