Un conseil exécutif de wilaya a été consacré aux préparatifs des examens de fin d'année. Autour de la table, le chef de l'exécutif, ses conseillers, les chefs de daïra et bien évidemment le directeur de l'éducation de la wilaya, en sa qualité du premier concerné dans les préparatifs. C'est, d'ailleurs, ce dernier qui présentera le tableau de suivi des préparatifs des examens de fin d'année pour la session 2022. Dans son intervention, le directeur de l'éducation a donné une présentation détaillée des préparatifs les plus importants entrepriss par la direction concernant le déroulement de ces examens, à savoir le brevet d'enseignement moyen et le baccalauréat. Ainsi, concernant l'examen du BEM, qui aura lieu du 06 au 08 juin, 14 135 candidats sont recensés. Ils subiront les épreuves dans 62 centres d'examen réquisitionnés à cet effet. cinq centres sont retenus pour l'opération de correction, qui débutera juste après la fin de l'examen. L'examen du baccalauréat qui débutera quatre jours après, soit du 12 au 16 juin, se déroulera dans 57 centres d'examen où seront reçus les 16 507 candidates et candidats inscrits. Au cours de cette réunion, le wali a insisté sur l'impératif de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une préparation convenable tant au niveau des centres d'examen qu'au niveau de ceux de correction.

Des visites d'inspection ont été préconisées pour remédier à toutes les lacunes qui y seront enregistrées. L'état d'avancement des projets d'équipements scolaires programmés pour recevoir la prochaine rentrée scolaire a également été examiné. Une situation évaluative a été présentée concernant l'état d'avancement des nouveaux projets inscrits au profit du secteur de l'éducation par le directeur de l'équipement public. Il a été ordonné de mettre fin à toutes les procédures administratives et de lancer tous les projets éducatifs programmés.

Les chefs de daïra ont été instruits de suivre sur le terrain l'évolution des projets situés sur leur territoire administratif et d'informer le conseil de wilaya de tout développement, compte tenu de l'importance de ce secteur. L'examen de cinquième étant supprimé, les autorités publiques s'attèllent à la préparation des examens du BEM et du bac. Il est utile de préciser que les élèves du primaire ne seront pas concernés par l'examen de fin d'année.

Les élèves concernés par le passage au cycle moyen seront évalués sur la base des notes obtenues durant les différents examens trimestriels.

Les compositions du dernier trimestre de l'année en cours débuteront le 22 du mois en cours. Dans le communiqué de la cellule de communication de la wilaya, le nombre d'élèves concernés n'a pas été précisé