Effet incontestable de la nouvelle loi sur l'investissement, l'Algérie est en phase de passer au rang de pôle d'investissement par excellence pour les partenaires étrangers. Les facilitations et les incitations qu'elle renferme ont apporté un changement radical et une amélioration du climat des affaires qui n' a pas laissé les investisseurs étrangers sans réaction. L'engouement dans l'investissement sur le sol algérien, est passé d'une situation de statu quo à une dynamique forte et grandissante dans plusieurs domaines stratégiques. En un laps de temps très court, les projets qui n'arrivaient pas à voir le jour, se trouvent aujourd'hui en phase éminente de lancement. À l'image du secteur automobile qui nageait dans le flou et qui connaît actuellement une relance inédite à travers la concrétisation de contrats importants comme celui de l'usine Fiat.

De leur côté les investisseurs français ont clairement fait montre de leur volonté pour approfondir leurs investissements, dans différents domaines. Pour leur part, les partenaires brésiliens visent une réelle concrétisation de contrats dans les domaines des industries mécaniques, de la manutention et des industries électriques, alors que les investisseurs allemands ambitionnent de contribuer au développement de l'hydrogène vert avec des investissements importants. Et ce sans parler du volume de partenariats en cours de réalisation dans les secteurs de l'énergie et des mines, et de l'agriculture. C'est dire l'importance des changements opérés ces deux dernières années en matière de transparence et de déblocage, et leurs répercussions sur les actions de réformes et de relance économique. Au demeurant les investisseurs étrangers ne voient plus l'Algérie comme un terrain à découvrir, où beaucoup de zones d'ombre étaient à craindre, mais comme une grande opportunité d'investissement. Ils ne viennent plus pour tâtonner, mais pour s'engager.

La nouvelle loi sur l'investissement assure leurs engagements et leur procure des garanties réelles de développement et de retour sur les investissements. Il faut dire que les effets de la décentralisation importante sont en train de reconfigurer tout l'édifice administratif et législatif lié à l'investissement. Le lancement du guichet unique et l'ouverture imminente des guichets régionaux actent le début d'une nouvelle ère de l'investissement en Algérie. À ce titre, tous les ingrédients sont réunis pour une réelle explosion en matière d'investissement pour les mois prochains. c'est dans ces termes, que la nouvelle loi sur l'investissement se présente comme un réel déverrouillage, et comme un accélérateur pour la relance économique. Il va sans dire que les nouvelles dispositions de ce code, sont à l'origine de cette nouvelle image de la destination ««Algérie» pour l'investissement. Elles véhiculent les principes d'une vraie révolution en matière de développement et de croissance. D'autant plus que toute cette dynamique se met en branle à l'heure où la conjoncture géopolitique actuelle est plus que favorable. Et pour cause, l'Europe étant embourbée dans le conflit ukraino-russe, et au bord de l'asphyxie, elle se trouve dans l'obligation de délocaliser vers le seul terrain étant encore accessible, en l'occurrence l'Afrique. À ce titre, l'Algérie présente des avantages comparatifs uniques, et une prédisposition inédite à accueillir l'investissement étranger.

Un renforcement de sa position qui s'explique par un besoin grandissant des économies européennes en énergie et en hydrocarbures actuellement, alors que l'énergie algérienne est plus qu'abordable. C'est dans cette optique que les investisseurs étrangers, convaincus par les effets de la nouvelle loi sur l'investissement, trouveront en Algérie, les infrastructures et les compétences qui leur permettront de réussir leur mutation économique. En somme, dans cette nouvelle configuration économique mondiale, l'Algérie a su sortir les atouts forts, au moment opportun, pour réussir sa transition économique. Autrement dit, autour de la loi sur l'investissement se bâtissent les vrais piliers d'une nouvelle économie, essentiellement axée sur le développement, la création d'emplois et de richesses, mais aussi, sur le renforcement du rang de l'Algérie au concert des nations.