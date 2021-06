Le Groupe Manadjim El Djazair (Manal) a réceptionné, jusqu'à jeudi, un total de six chargements d'or brut de plus de 100 tonnes, d'une teneur moyenne d'or de 11 g/tonne, a déclaré jeudi à Alger Mohamed Sakher Harami, P-DG du groupe.

Ces chargements d'or brut permettront d'extraire environ 1,3 kg d'or, a précisé Harami qui était l'invité de la première émission «Forum économique conjoint» liant le site d'information «Algérie maintenant» et la chaîne «Beur TV».

Ces chargements ont été collectés par 45 microentreprises exploitantes sur un total de 220 entreprises autorisées à le faire, a encore fait savoir le même responsable.

En sus de l'assistance technique, le groupe Manal assure la gestion des comptoirs d'or pour la réception de l'or brut et les opérations techniques préliminaires. De même qu'il assure une partie des charges aux microentreprises.

Le groupe a créé des comptoirs pour la réception et l'analyse de l'or brut dans des sites proches des mines, a ajouté le P-DG du groupe. Jusqu'à ce jour, deux comptoirs ont été créés dans la wilaya de Tamanrasset (centre-ville et près de la mine d'Amesmessa) et deux autres dans la wilaya de Djanet pour procéder à l'analyse du minerai extrait et déterminer son pourcentage d'or afin d'accorder les montants

financiers requis aux entreprises exploitantes concernées. Des contrats commerciaux sont actuellement établis avec les sociétés pour leur permettre de poursuivre l'opération et réaliser davantage de bénéfices, d'autant que l'opération revêt des dimensions «plutôt sociales» qu'«économiques», selon Harami.

Le groupe «Manal» a ouvert des comptes pour le versement des montants dus aux sociétés activant dans l'extraction de l'or, dans des délais très courts, a ajouté le même responsable. Pas moins de 45 postes d'emploi ont été créés par des micro-entreprises au profit de jeunes chômeurs de la région qui ont bénéficié de formations spécialisées du secteur. «La réussite de ce projet et sa mise en oeuvre sur le terrain a donné plus de confiance aux jeunes entrepreneurs pour les inciter à aller vers de nouvelles zones qui renferment également une richesse aurifère», a-t-il ajouté.