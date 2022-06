Des grosses têtes tombent à l’aéroport d’Alger ! De hauts responsables de la plus grande infrastructure aéroportuaire du pays ont été limogés, hier. La décision a été prise par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, à la suite du scandale des deux jeunes « harraga » retrouvés morts dans la soute à bagages d'un avion d'Air Algérie. Ainsi, c’est carrément le directeur de la police des frontières qui a été relevé de ses fonctions. Au même titre que le directeur adjoint de la police des frontières aérienne. Le directeur de la PAF à l’aéroport d’Alger a lui aussi été « remercié ». D’autres collègues à lui dans la même infrastructure aéroportuaire se sont vu signifier la porte de sortie. Il s’agit du chef d’unité de la sécurité des avions, du chef d’unité de la sécurité et du contrôle à l’aéroport d’Alger, le chef du commissariat de la sûreté de l’aéroport d’Alger et le responsable de la sécurité des pistes de ce même aéroport.