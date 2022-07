Par Ahmed BENZELIKHA*

La présente contribution suppose trois postulats:

-accorder à l'intelligence, la réflexion, à l'analyse et aux démarches intellectuelles la place qu'elles méritent, c'est-à-dire éminente,car il n'existe pas de démarche digne de ce nom, fondée sur l'ignorance, la force ou la violence.

-analyser et comprendre le changement social et non continuer à le subir, en ignorant ses dérives.

-considérer, objectivement, que nous sommes dans les prémices d'un monde nouveau.

Je commencerai cette contribution, qui est la version remaniée d'une conférence, comme commencent la leur les spécialistes en développement personnel, fort à la mode en ce moment.

C'est-à-dire par une adjonction à se changer d'abord soi même, pour pouvoir réussir et pour se changer soi-même, il faut se connaître, réfléchir et «se réfléchir».

Et pour se connaître, il n'y a pas mieux que d'observer l'ensemble de nos expériences passées.

Cet ensemble réfléchi et organisé, conçu pour servir de continuum à notre vie du passé au présent, jusqu'à l'avenir, s'appelle «la mémoire».

La mémoire fil conducteur

Dans les neuro-sciences c'est la mémoire qui permet des fonctions aussi importantes que celle du langage ou de la marche.

Tel est l'être humain et telles sont les nations.

La mémoire est le fil conducteur du récit qui nous explique qui nous sommes, d'où nous venons, mais aussi et surtout notre présent et où nous allons.

L'espace,temps, Méditerranée

Beaucoup de gens ne voient la Méditerranée que comme un espace, alors qu'en fait elle est un «espace-temps», d'où l'importance de la mémoire pour l'appréhender dans tous ses aspects.

Qu'est-ce qu'un espace-temps?

Les derniers travaux de physique définissent cette notion comme une représentation de l'espace et du temps en tant que deux notions inséparables et s'influençant l'une l'autre. En réalité, ce sont deux versions (vues sous un angle différent) d'une même entité.

Cette conception de l'espace et du temps est l'un des grands bouleversements survenus dans le domaine de la physique, mais aussi pour la philosophie.

Pourquoi ce titre?

Le titre de ma contribution, celle-ci intervenant au lendemain de l'organisation avec succès par notre pays d'un grand événement méditerranéen, se divise en deux parties:

L'Algérie est le «phare» de la mémoire méditerranéenne car son histoire et sa culture sont au carrefour de toutes les cultures et civilisations de la Méditerranée. C'est aussi, beaucoup l'ignorent, le plus grand pays de la Méditerranée.

L'Algérie est le «pivot». de l'avenir de la Méditerranée car de par son histoire, sa position, ses ressources et sa vision prospective, elle est au centre du développement de tout le Bassin méditerranéen.

Le phare, métaphore et réalité

La métaphore est voulue. En effet, le phare sert aux bateaux à se diriger grâce à des signaux lumineux surplombant le rivage.

Le phare est un guide, mais aussi un repère en navigation maritime. Tout comme la mémoire qui est aussi un guide et un repère.

Mais cette métaphore correspond à la réalité et l'illustre parfaitement et démontre le rôle pivot auquel est appelé notre pays.

Le pivot et ses conditions

Mais ce rôle pivot et tous les atouts qui le sous-tendent, ne peuvent se concrétiser qu'au travers d'une juste approche de la mémoire ou des mémoires et des apports culturels et civilisationnels.

Opposer les mémoires ou, pire, les conflictualiser, ne contribue pas à construire l'avenir. La Méditerranée a été un théâtre de conflits, elle peut, entre ceux- là même qui ont été parties de ces conflits, être un lac de paix, sans reniement ni injustice vis-à-vis du passé.

Et l'Algérie est d'abord un pays de paix, nous n'avons jamais agressé quiconque, nous n'avons jamais occupé un quelconque territoire. Bien au contraire nos ancêtres ont eu à souffrir de l'expansionnisme des uns et des autres, mais nous ne haïssons ni les peuples, ni les cultures, ni les langues.

Seules ces dernières années et sous des influences extérieures et des transformations dans la compréhension de notre religion, nous avons observé ces phénomènes néfastes, amplifiés par les réseaux sociaux de la mondialisation, les séquelles de la décennie terroriste, l'ignorance historique et la manipulation informationnelle, notamment sur Internet.

Des éléments de mémoire, fragmentés et décontextualisés sont utilisés pour affaiblir le fonctionnement de la vraie mémoire qui, elle, est un tout cohérent.

Cette cohérence, qui est le génie des grands hommes, comme des grands peuples, qui transforment leurs épreuves en leçons de vie et leurs souffrances en force.

La mémoire est ainsi une vue intelligente du passé, qui leur permet d'en exploiter le meilleur, c'est-à-dire la connaissance et la sagesse.

Et Dieu Tout-Puissant affirme que celui qui est doté de sagesse, est d'une richesse inestimable.

La connaissance, et, notamment la connaissance de l'Autre ou des autres, transforme nos ennemis d'hier en amis d'aujourd'hui ou, peut-être, nos frères de demain. Nous ne pouvons pas nous figer dans une sorte d'immobilisme historique, car l'histoire n'est pas immobile à l'inverse de son ennemie, l'idéologie.

Car l'idéologie cherche toujours à figer l'histoire, à lui trouver une explication définitive et immuable à l'image de la projection des idées que les hommes se font des uns et des autres de leurs semblables, de leurs actes et de leur environnement.

La mémoire, elle, n'est pas idéologique elle est historique et dépasse les jugements.

Les jugements demeurent des jugements, tandis que la réalité se manifeste dans les faits objectifs.

Les faits objectifs construisent la mémoire et dans le domaine culturel et civilisationnel, ces faits sont les contacts, les apports et les enrichissements.

Chacun s'enrichit de l'Autre et chacun connaît mieux l'Autre.

L'Algérie a été, et est toujours, un lieu de contact et d'enrichissement.

Sa riche histoire permet de constater que toute période historique a vu les enfants de ce pays, développer les meilleures manifestations culturelles, dans les langues de la civilisation méditerranéenne, notamment punique, romaine, grecque, arabe et française.

L'apport des Algériens au monde romain, au christianisme, au monde arabo-musulman et au monde francophone est important et indéniable et va de la littérature, avec le premier roman de l'histoire avec Afulay Apulée, jusqu'à la marine, avec le Chebek, ce bateau algérien de la Méditerranée.

Ainsi nos contacts successifs avec les différentes civilisations du Bassin méditerranée, en l'occurrence pharaonique, phénicienne, étrusque, grecque, punique, romaine, byzantine, arabo-islamique, andalouse, islamo-sicilienne, ottomane, européenne, en soulignant l'influence maghrebo-andalouse sur la Renaissance car l'Europe moderne n'est pas seulement fille du monde gréco-romain, la vraie mémoire révèle qu'elle est fille gréco romaine-maghrebo-andalouse, en soulignant aussi nos contacts avec l'Italie, depuis des siècles, avec les Républiques commerçantes de Gênes et de Venise

De même, au contact de la France et du colonialisme nous avons souffert et résisté puis vaincu notre ennemi, mais nous avons aussi pu le connaître, pour le dépasser et nous enrichir de ceux, et malgré eux, qui nous ont appauvri.

De même notre histoire et nos contacts nous ont permis de connaître les croyances et les convictions religieuses chrétiennes, avec l'église et la présence monastique, ainsi que celles judaïques.

L'Islam rayonnant, el iman-la vraie foi, font aussi qu'au travers de certaines confréries multiséculaires nos liens sont aussi tissés dans les cercles musulmans, notamment soufis, de Méditerranée

Par ailleurs, nos positions tiers-mondistes et progressistes, nous ont permis de rayonner de l'ex-Yougoslavie jusqu'en Grèce, au Liban et bien sûr en Palestine, à travers nos positions intangibles et la défense des valeurs universelles.

Conditions d'émergence

-L'éducation et l'instruction: seules l'éducation et l'instruction peuvent permettre à l'Algérie de jouer pleinement son rôle dans la Méditerranée, mais aussi dans le monde.

Seules l'éducation et l'instruction permettront à l'Algérien de se réconcilier avec lui-même et de sortir d'un mal-être social qui a gagné malheureusement beaucoup de terrain.

Seules l'éducation et l'instruction, permettront à l'école et à l'université de jouer pleinement leur rôle, loin des influences idéologiques et/ou politiques.

L'éducation et l'instruction permettent l'installation de deux valeurs essentielles dans la vie d'un être humain, d'une société et d'un pays:

-Le respect de la justice

Le respect, de soi et des autres, est une haute valeur morale, elle permet la sauvegarde de la mémoire dans des conditions d'éthique, de compréhension et d'acceptation des différences, y compris au niveau de soi-même et de dépassement des contradictions et des conflits.

La justice est aussi une haute valeur morale, qui permet d'aborder la mémoire, qui est toujours complexe et multiple, dans un sens d'équité dans le jugement des gens et des choses, d'équilibre et d'honnêteté, tel que préconisé par Dieu Lui-même.

La Méditerranée au coeur du Monde, mondialisation, économie, sécurité et nouvelle géographie.

L'Union pour la Méditerranée

-. Cette organisation créée, en 2008, par les Européens, à la suite du processus de Barcelone réunit les pays de l'UE et 15 pays méditerranéens, elle défend fortement les aspects de la sécurité européenne, notamment contre les migrations clandestines et le terrorisme. Elle n'est pas très active, en particulier après les attaques contre la Syrie et la Libye, dont les maitres d'oeuvre sont les Français, promoteurs de cette Union, défendant les intérêts occidentaux.

Outre leur présence directe, les États-Unis qui ont toujours considéré l'espace méditerranéen comme une zone stratégique pour des enjeux commerciaux, énergétiques et sécuritaires, sont aussi la locomotive de l'Otan, une force extérieure s'invitant régulièrement en Méditerranée, à travers ses pays membres Espagne, France, Italie, ex-Yougoslavie, Albanie, Grèce et Turquie- À travers aussi ce qu'elle a nommé le Dialogue méditerranéen avec des pays non-membres de l'Otan, dont l'Algérie.

La Turquie intervient en Méditerranée, au titre de puissance régionale, on l'a vue avec le rôle qu'elle veut jouer en Libye, en tant que membre de l'Otan, mais aussi et surtout au titre de la «mémoire» en sa qualité d'ex.-puissance impériale.

L'Etat sioniste ne s'impliquait pas directement en Méditerranée, préférant manoeuvrer à travers ses alliés et leurs organisations, jusqu'à récemment, avec l'établissement des relations, non seulement diplomatiques, mais aussi dans d'autres domaines avec un voisin de l'Algérie. À noter que l'entité sioniste dépend de sa façade maritime méditerranéenne, qui constitue l'accès des soutiens économiques et militaires de ses appuis occidentaux.

La Russie et la Chine, deux grandes puissances mondiales, ne sont pas absentes de la Méditerranée, militairement, notamment depuis la guerre de Syrie, mais aussi économiquement pour la Chine dont le projet mondial de Route de la Soie (NRS) met la Méditerranée «au coeur du système chinois, avec la prise de participation dans les ports méditerranéens, faisant de cette mer le centre de rayonnement du commerce chinois, mais aussi, se faisant, du commerce mondial.

Les enjeux

-Les enjeux de l'avenir: un nouveau monde se constitue.À nous de le constituer au lieu d'attendre d'y prendre place, en prenant en compte le déplacement des enjeux, leur replacement et le jeu des puissances, en nous projetant sur l'avenir.

- Mémoire et enjeux d'avenir:

L'Algérie est, sans aucun doute, un leader méditerranéen grâce à son aura, sa puissance, sa position, sa politique, son potentiel économique, ses atouts et ses richesses humaines et naturelles, mais aussi, grâce à sa conscience mémorielle et à la projection actancielle de celle-ci.

D'où la nécessité, non seulement de préserver sa mémoire, mais aussi l'exigence de non-reniement de sa mémoire.

Notre pays devrait aussi dépendre de l'existence d'un espace régional différencié, l'Espace méditerranéen, dont l'Algérie est et sera de plus en plus, un des leaders incontestables.

Et ce à travers les actions suivantes:

-réhabilitation de la dimension méditerranéenne de notre pays au plan national, régional et international.

-faire de la Méditerranée une profondeur stratégique de notre pays et de son avenir et prévenir toutes les velléités d'encerclement, d'isolement ou de containment de notre pays (Voir situation géostratégique et manoeuvres actuelles).

Le statut d'un grand pays passe aussi par :

-la création d'un Institut algérien des études et de prospective méditerranéennes.

-l'encouragement des relations et des échanges méditerranéens et des actions inter-méditerranéennes.

-la prévision d'une entité diplomatique dédiée à la Méditerranée.

Enfin et c'est l'objectif de notre démonstration, faire de la mémoire méditerranéenne un axe d'action et de développement de nos potentiels et du statut de notre grand pays.





*Président du Comité national Mémoire du nonde de l'Unesco

Auteur de Ellzs, la nouvelle Odyssée méditerranéenne.

Dernier livre paru: Les Dupes. Editions Casbah, 2021.