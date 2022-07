Les préinscriptions des nouveaux bacheliers (baccalauréat 2022) sont prévues du 21 au 24 juillet via le portail dédié à cet effet, a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.Le ministère invite les lauréats du baccalauréat 2022 à suivre les démarches d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, en procédant, d'abord, au retrait, au niveau des lycées, de l'attestation de succès sur laquelle figure le numéro personnel nécessaire à la préinscription.Le bachelier doit consulter la documentation mise à sa disposition, notamment le guide du bachelier et la circulaire ministérielle spéciale.Pour ce faire, il peut installer sur son téléphone ou sa tablette l'application TawdjihCom disponible sur le portail du bachelier ou télécharger les versions interactives ou PDF du guide et des circulaires 1, 3 et 4.Après une lecture attentive de cette documentation, le bachelier pourra effectuer sa préinscription du 21 au 24 juillet 2022 en remplissant sa fiche de voeux en ligne à l'adresse https://www.orientation-esi.dz.Le bachelier doit remplir sa fiche de voeux par ordre décroissant (entre 6 et 10 choix au maximum) et imprimer la liste des filières auxquelles il ouvre droit, a souligné le ministère. Au moins deux (2) parcours de formation de licence à inscription locale ou régionale assurés par un établissement universitaire doivent y figurer, selon le ministère.Une fois ces démarches effectuées, le bachelier devra valider sa préinscription en ligne du 25 au 26 juillet, avec la possibilité de modifier la précédente fiche de voeux, a fait savoir le ministère précisant que, dans ce cas, c'est la deuxième fiche de voeux qui sera prise en compte dans l'orientation de l'étudiant.