Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé, jeudi soir à Alger, que le processus de réforme en vue du renouveau était désormais une réalité palpable. Intervenant à l'issue de la réponse du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane aux questions des députés, Brahim Boughali a estimé que la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement prouvait que les pouvoirs exerçaient librement leurs missions constitutionnelles. La présentation puis la réponse du Premier ministre «est une preuve de la bonne intention et de la forte volonté», a-t-il ajouté, relevant qu'il s'agit aussi d'une preuve que «les pouvoirs exercent librement leurs missions constitutionnelles». «L'Algérie qui a parachevé l'élaboration de lois adaptées aux exigences du présent et de l'avenir, s'engage dans la phase de l'exécution, une étape d'une importance capitale en ce qu'elle permet au pays de se targuer d'avoir une arsenal juridique et de l'appliquer», a-t-il souligné. Le président de la chambre basse du Parlement s'est félicité du niveau du débat qui atteste de la compétence des députés et de leur souci à transmettre les préoccupations des électeurs, ce qui facilite, a-t-il estimé, «l'interaction entre les pouvoirs législatif et exécutif». Par ailleurs, Brahim Boughali a salué, à l'occasion de la Journée internationale des enseignants, les efforts fournis par la communauté éducative.