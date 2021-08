Feux de forêts dévastateurs, 3e vague de la Covid-19... L'Algérie a vécu un été des plus horribles. Les malheurs se sont succédés, les complots aussi! Mais le pays a réussi à s'en sortir grâce à ses héros. Tout d'abord, le peuple qui a fait preuve d'une solidarité inégalable, impressionnant le monde entier. Il y a également nos soldats blancs, qui sont sur le front de la Covid-19 depuis presque deux ans. Ils combattent sans relâche cet ennemi invisible qui a emporté des centaines d'entre eux. Tant bien que mal, ils ont réussi à sauver des milliers de vies tout en empêchant l'effondrement de notre système de santé. Ce sont nos héros, notre fierté et on n'en parlera jamais assez. Mais au milieu de tout ce beau monde, on trouve les soldats de l'ombre. Il s'agit des pompiers! Ils ont accompagné les Algériens durant tous les combats qu'ils ont livrés ces 30 dernières années. De la décennie noire, en passant par les tremblements de terre de Chlef et Boumerdès, jusqu'aux inondations de Bab El Oued. Avec la guerre contre le coronavirus, ils sont aussi en première ligne. Ce sont eux qui viennent apporter les premiers secours aux cas les plus compliqués avant de les transporter vers les établissements sanitaires. Le plus souvent, cela se fait dans des conditions très difficiles. Ils sont aussi mobilisés, chaque été, pour la surveillance des plages, l'assistance aux accidentés de la route et, bien évidemment, les feux de forêts. De l'aveu de nombreux agents de la Protection civile, cette année ils ont livré le pire combat de leur vie. Avec la série d'incendies qui a frappé plusieurs régions du pays, ils ont lutté sans relâche, pendant près de 15 jours, face à la furia de la nature. Chaleurs suffocantes, vents violents, pluie acide... rien ne les a arrêtés, jusqu'à ce qu'ils aient réussi à éteindre ces flammes qui ont ravagé le pays. En véritables «kamikazes», ils n'hésitent pas à aller directement à la «rencontre» de ces feux, afin d'empêcher leur propagation. Même quand ils réussissent à les éteindre, leur combat n'est pas fini! Ils restent sur leur garde à guetter le moindre nouveau départ d'incendie. Une image, qui a fait le tour de la toile, résume bien les choses. On y voit des agents de la Protection civile, le visage noirci, en train de boire quelques gouttes d'eau et essayer de se reposer quelques minutes dans une maison qu'ils venaient de sauver. Ils n'ont que quelques minutes de répit. Ils reprennent vite les chemins du maquis pour sauver des milliers d'hectares, et de personnes, des flammes. À l'instar de nos valeureux soldats de l'Armée nationale populaire (ANP), nos pompiers payent de leur vie, afin d'assurer notre bien-être et notre sécurité. Combien sont morts en secourant des familles du

fléau? Combien sont-ils ceux qui sont morts en sauvant des estivants de la noyade, en subissant de graves blessures dans l'exercice de leurs fonctions? Des centaines, voire des milliers. Mais cela ne les a jamais déroutés de leur mission première: porter secours aux citoyens dans les moments de détresse. Fiers de ces soldats du feu, qui leur font honneur ici et à l'international, les Algériens savent bien le leur rendre. Comme l'action qui a été faite, le 1er mars dernier, durant la journée mondiale de la Protection civile. Dans plusieurs wilayas du pays, ils ont été appelés pour des interventions d'urgence avant d'être accueillis en héros par des riverains qui leur ont préparé des festins pour célébrer avec eux leur fête. Un bel hommage, qui montre l'attachement que portent les Algériens à ce qu'ils qualifient, affectueusement, d'anges en noir. Magnifique!