Lors de son inspection, samedi dernier, aux différents sites de vaccination dans la wilaya d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi a constaté, d'une part, la cadence de la vaccination et d'autre part, pris connaissance des préoccupations des sujets à la vaccination, mais aussi et surtout pour prendre en charge les besoins du personnel chargé du processus de vaccination.

La visite a ciblé les plus grands sites de vaccination, dont celui de Safsaf, au chef-lieu de la commune d'Annaba et El Bouni entre autres, où il a été constaté une affluence populaire considérable, par rapport aux premiers jours du lancement de la campagne. Une période distinguée par une relative timidité de flux. a priori, la peur de la contamination a eu le dessus sur la banalisation du virus qui, depuis l'apparition des variants Delta et Alpha, la donne a changé en faveur d'une prise de conscience, bien que tardive, mais jamais en retard. Effectivement, avec la dégradation de la situation sanitaire dans l'ensemble des wilayas du pays, dont Annaba, le temps n'est plus à la réticence ou à l'entêtement. Aujourd'hui, le feu est dans la demeure et la vaccination reste l'unique moyen de freiner la propagation de la pandémie de coronavirus et ses variants. Une conviction qui vient à point nommé dans cette wilaya, où le non-respect du protocole sanitaire et des mesures de prévention, le port de la bavette et la distanciation sociale notamment, la situation sanitaire commençait à inquiéter plus d'un.

Les populations, qui ont, depuis quelques jours, pris d'assaut les points de vaccination, dont le vaccinodrome implanté à la salle omnisports du centre-ville et les autorités locales qui suivent de très près l'évolution de la pandémie. Et c'est dans cet élan que la visite du wali d'Annaba accompagné du directeur de la santé publique (DSP) à Annaba, ont décidé, d'un commun accord d'augmenter graduellement les points de vaccination dans la wilaya d'Annaba. Une décision qui devra accélérer la campagne de vaccination et toucher le plus grand nombre possible de personnes, en vue d'atteindre l'immunité collective. Pour cela, le premier responsable de la wilaya a mis l'accent sur la rapidité dans la prise en charge des sujets « Monsieur le wali a donné des orientations, à ce que la personne ne passe pas plus d'une demi-heure en attente», a fait savoir Mohamed Nacer Daâmèche. «ce qui demande un plus de redéploiement et plus de points de vaccination, pour aller vers les villages et les quartiers isolés», a expliqué le DSP. «Donc, nous allons passer de 24 points de vaccination à 74 à Annaba, ce qui est important pour Annaba», a souligné notre interlocuteur. Avec l'augmentation des points de vaccination, la pression sera allégée sur les autres sites et les personnes n'auront plus à attendre longtemps et le travail se fera avec beaucoup d'aisance. Au-delà, le directeur de la santé à Annaba a révélé la préparation d'un programme portant l'augmentation des points de vaccination à plus de 100 sites. « Ce programme sera mis en place dans deux ou trois semaines, cela demande beaucoup de préparation et doubler les équipes et les efforts, pour un objectif de vaccination de 60% à 70% des populations, au lieu d'arriver au 31 décembre à 31% de couverture vaccinale «l'objectif de la wilaya d'Annaba est de vacciner 60% d'ici la mi- septembre. Un taux qui prémunit Annaba de la pandémie», a souligné le DSP. Dans l'élan de sa déclaration, le premier responsable du département de la santé dans la wilaya d'Annaba, n'a pas omis de préciser que la vaccination ne peut pas être à elle seule, une immunité contre le virus.

« Vacciner ne veut pas dire qu'on est couvert, il faut toujours observer les gestes barrières et garder le port de la bavette ainsi que la distanciation sociale», a expliqué notre interlocuteur, en estimant que ces mesures doivent faire partie des nos habitudes. Ces dernières qui, au vu de la situation épidémiologique préoccupante dans la wilaya d'Annaba, doivent être de mise, surtout que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, a tiré la sonnette d'alarme sur la courbe haussière des contaminations. Situation retenue au passif de l'irresponsabilité citoyenne. Face à ce pic de contaminations qui risque de s'accentuer en cette fin de juillet et tout le mois d'Août, le wali d'Annaba a donné de fermes instructions pour veiller au respect des mesures de prévention, port de bavette et distanciation sociale notamment. Sont également concernés par le respect du protocole sanitaire, les moyens de transport en commun, les espaces de tous commerces confondus. Tout contrevenant à ces mesures sera sévèrement sanctionné, comme souligné dans les instructions du wali d'Annaba.