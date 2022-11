Cette initiative louable, certes, ne sera pas une mince affaire sachant que le niveau des échanges commerciaux interarabes est particulièrement faible.

Le constat ayant été établi lors du Sommet arabe historique qui s'est tenu à Alger les, 1er et 2 novembre. Un état de fait souligné aussi par des chercheurs de pointure internationale.

Le Monde arabe a très peu d'échanges commerciaux internes, puisque 6 à 7% à peine de ses exportations vont vers d'autres pays arabes, alors que le commerce intra-communautaire représente plus de 50% du total des échanges communautaires, note Bichara Khader professeur à l'université catholique de Louvain (Belgique et directeur du Centre d'études et de recherches sur le Monde arabe contemporain (Cermac). Une situation également déplorée par le ministre du commerce, Kamel Rezig qui avait reconnu que le niveau des échanges reste faible, en dépit de l'établissement de la Gzale. Une conjoncture due à des «contraintes extra-douanières non dévoilées», a expliqué Kamel Rezig lors de l'adoption de 24 clauses, le 28 octobre dernier, soumises au Sommet arabe, par le Conseil économique et social de la Ligue arabe (Cesa).

Le président de la République avait plaidé, à cette occasion, pour la mise en oeuvre d'un bloc économique arabe solide, garant des intérêts communs des pays arabes. «Nous nous devons tous de construire un bloc économique arabe solide, garant de nos intérêts communs, tout en oeuvrant à la définition des priorités et des domaines d'action commune, à impact positif immédiat et perceptible pour les peuples arabes», avait souligné Abdelmadjid Tebboune dans une allocution prononcée devant les participants au 31e Sommet arabe au Centre international des conférences (CIC) «Abdelatif-Rahal». Un appel qui a vraisemblablement fait écho.

La conférence et l'exposition internationale sur les petites et moyennes entreprises arabes (Smex Algeria) dont le coup d'envoi a été donné, hier, au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger abondent incontestablement dans ce sens. Quelque 400 exposants, algériens, africains et arabes participent à l'exposition qui se tient concomitamment avec la conférence. Ils représentent divers secteurs dont, notamment l'industrie mécanique, les télécoms, les services financiers, le tourisme, les TIC, la logistique et l'agroalimentaire. Cette manifestation économique est organisée conjointement par la Société algérienne des foires et exportations (Safex) et l'Union arabe de développement des exportations industrielles (Auied), indique-t-on. Quels sont les thèmes qui y seront abordés? Plusieurs thématiques, dont les politiques et programmes des gouvernements arabes et africains pour le développement et le soutien aux PME, ainsi que le financement de ce type d'entreprises, seront débattus durant trois jours, indiquent les promoteurs de cette initiative.

Les débats et panels prévus à cette occasion se focaliseront aussi sur les perspectives de coopération arabo-africaine dans le domaine des PME, la mise à niveau de ces entreprises, ainsi que les opportunités et les défis de la quatrième révolution industrielle (4.0) et la transformation digitale, ont-ils ajouté.

Quant aux investisseurs, chefs d'entreprise, experts et entrepreneurs participants il s'agira de proposer des pistes pour faciliter l'accès des PME aux outils de financement innovants et diversifiés et les expériences réussies dans la promotion des PME, aussi bien à l'échelle du Monde arabe qu'en Afrique.

Un projet qui a fière allure et pose les jalons d'une coopération économique arabe qui reste à construire. L'avenir dira si ce défi a été relevé.