C'est à 19 heures passées que le taux de participation aux élections législatives du 12 juin de 16 heures a été communiqué par le président de l'autorité nationale des élections. Ainsi, ils étaient quelque 3.402.720 algériens à avoir accompli leur devoir électoral, représentant un taux de participation de 14,47%. A l'étranger, le nombre d'électeurs relevant de la communauté nationale avait atteint les 38.708 à la même heure, soit un taux de participation de 4,9%. Du coup, le président de l'ANIE annoncera une prolongation d'une heure de temps l'ouverture des centres et bureaux de vote. On notera les plus forts taux de participation à ces élections législatives dans les wilayas du Sud et des hauts plateaux. C'est Aïn Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Illizi, qui ont totalisé les plus forts taux de participation à l'échelle nationale avec, respectivement 49,01%, 44,91%, 44,64% et 44,13%. A Adrar, on notera un taux de 26,05%, à Laghouat 21,48%, à Béchar 25,14%, à Ouargla 21,01%, à El Bayadh 20,84%, à Timimoun 26,27%, à Béni Abbès 33,79%, à Djanet 38,92%, à Aïn Salah 32,83%, à Mghaier 25,65% et Ménéa 22,40%. Les plus faibles taux ont été enregistrés à Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira et Alger avec respectivement Béjaïa 0,79%, Tizi Ouzou 0,62%, Bouira 7,34%, Alger 8,54% et Boumerdès avec 9.,6%. Le président de l'ANIE, Charfi a également rappelé que les nouvelles wilayas récemment promues dans le nouveau découpage, ont réussi le pari difficile d'encadrer ces élections. Il saluera, au passage les efforts et les compétences de l'ensemble des éléments de l'ANIE dans ces nouvelles wilayas, particulièrement. A 13 heures de l‘après-midi, ils étaient quelque 2.357.533 électeurs algériens, sur un total de 23 522 322 inscrits sur les listes électorales au niveau national, à avoir effectué leur devoir électoral. Pour ce qui est de la communauté algérienne établie à l'étranger, le nombre d'électeurs? à la même heure, était estimé à 33.404, soit un taux de participation de 3,70%. A l'échelle nationale, les plus forts taux de participation enregistrés à treize heures, l'ont été incontestablement au niveau des wilayas du Sud du pays et des hauts plateaux. A l'Est et à l'Ouest du pays, les taux enregistrés ont dépassé le seuil des 10 à 15% à la même heure. Mais indéniablement, c'est à Tindouf, Illizi, Aïn Guezzam et Djanet que les taux de participation ont enregistré des pics importants, avec respectivement 36,12%, 34,77%, 34,58% et 30,02%.