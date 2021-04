Lors de sa dernière visite à la 6e Région militaire où il avait inspecté la disponibilité des troupes de l'ANP et supervisé un exercice à balles réelles, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire Saïd Chenegriha avait affirmé: «Soyez certains que l'instabilité que connaît notre proche et lointain voisinage ne pourra constituer un danger sur l'intégrité de notre territoire national.» Le message était bien clair à l'égard de ceux qui tentent par tous les moyens de déstabiliser le pays et encore plus l'Armée nationale populaire.

Il s'agit, en réalité, des groupuscules terroristes encouragés et assistés par le Makhzen marocain, confient des sources très au fait de la situation dans la zone Sud du pays. Ces derniers sont des groupuscules qui s'adonnent également au trafic de drogue, à la contrebande et se hasardent vainement à faire introduire des mercenaires dans la région. Cela intervient à l'évidence après son échec totale sur la question sahraouie.

D'ailleurs, «le Maroc essaye de se créer des ennemis extérieurs et des problèmes politiques avec le pays voisin, l'Algérie, pour lui imputer son échec, confirmant ainsi sa défaite dans la question du Sahara occidental», a indiqué Ahmed Fennane, un opposant au régime marocain.

L'importance géostratégique de l'Algérie comme étant un Etat pivot dans la région réveille une certaine sensibilité chez le Maroc qui tente de séduire l'ONU pour obtenir son soutien concernant la position de l'Algérie à vouloir soutenir la cause sahraouie, d'autant plus qu'il s'agit d'un peuple colonisé et opprimé. Il va sans dire que le Maroc veut nourrir l'ambition d'avoir un rôle de leader-ship dans le nord de l'Afrique et souhaite obtenir le soutien des grandes puissances. Néanmoins, ces appétits sont voués à l'échec au point où le Makhzen se voit dans le rôle de lancer ses plans pour déstabiliser l'Algérie en envoyant des mercenaires aux frontières, mais vainement dans la mesure où les frontières avec le Mali et la Libye sont hermétiquement fermées, surveillées aussi bien par les forces terrestres que par les forces aériennes qui mènent des opérations multiples de nuit comme de jour pour préserver l'intégrité du territoire national. Dans ce contexte, le chef d'état-major a insisté, dans sa dernière intervention, sur ce point précis en prononçant des propos ciblés: «Tout en valorisant ces efforts laborieux et persévérants que vous consentez au quotidien, pour préserver nos frontières nationales dans cette zone sensible, je vous exhorte, encore une fois, à fournir davantage d'efforts, nuit et jour, afin de contrecarrer et faire avorter toute tentative, susceptible de menacer l'intégrité territoriale de notre pays et porter atteinte à sa souveraineté nationale».

C'est également un message en direction des aventuriers marocains pour qu'ils comprennent que les jeux sont à découvert. Ce n'est pas pour rien, estiment nos sources, puisque le Makhzen, connu désormais pour son incompétence sur le terrain, introduit ses pions parmi les groupes d'immigrés clandestins. Des dizaines, en effet, ont été arrêtés par l'Armée nationale populaire ces dernières semaines. Dans son bilan le plus récent le ministère de la Défense nationale avait indiqué avoir arrêté 155 immigrants clandestins de différentes nationalités dont 10 de nationalité marocaine à Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tlemcen, El Bayadh et In Amenas». Pour ne citer que ce dernier bilan. Le Maroc est averti que ses plans sont démasqués et le message de l'Algérie est bien clair.