Une nouvelle vision objective et une lecture rénovée et plus réaliste de l'histoire commune, basée sur la vérité et le respect mutuel a été consacrée par la Déclaration d‘Alger 2022. La visite du président français, Emmanuel Macron en Algérie, en août dernier, a permis de sceller les bases d'une nouvelle entente entre les deux pays. La forte volonté politique affichée des deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron a également permis de transcender les faux clivages et les résistances, de part et d'autre de la Méditerranée. Désormais, une nouvelle page devra être écrite par les deux peuples et les deux nations. Alger et Paris choisissent la voie du pragmatisme et du réalisme politique, tant il est vrai que beaucoup de traits communs unissent les deux nations, malgré les apparences, souvent trompeuses. Alger et Paris ont choisi la voie du dialogue au lieu de la confrontation stérile et périlleuse. En effet, sur le plan politique, la Déclaration d'Alger a consacré la relance de la concertation et du dialogue continu au sujet des questions régionales et internationales. Alger et Paris ont «des atouts qu'ils peuvent valoriser dans le cadre d'un dialogue politique confiant et approfondi», note encore la Déclaration d'Alger. Les deux capitales ont également décidé de «renforcer leurs échanges à haut niveau sur des questions régionales et internationales d'intérêts communs et pour assurer le suivi de la relation bilatérale dans tous les domaines». La réactivation du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) figure dans cette perspective de remise sur les rails des relations bilatérales. Autant la relation humaine, notamment la mobilité des personnes et des biens, que les échanges culturels et politiques sont consacrés dans cette nouvelle déclaration entre Alger et Paris.

«Les deux parties décident de mettre en place toutes les facilités tendant à promouvoir et à encourager les initiatives permettant une meilleure connaissance réciproque de leurs jeunesses, en réponse à leurs attentes», est-t-il encore noté dans la déclaration. Face à des lendemains, de plus en plus incertains, accentués par les crises régionales et internationales majeures, l'Algérie et la France ont décidé d'opter pour une politique d'apaisement et de rapprochement mutuellement bénéfique pour les deux parties. Autant l'Algérie que la France devront profiter de cette nouvelle phase de la coopération bilatérale, pour s'ériger en tant qu'interface de perspectives de partenariat économiques, politiques et autres entre l'Afrique et l'Europe. Forces diplomatiques et militaires incontestables, l'Algérie et la France pourront jouer un rôle prépondérant dans la promotion de la paix et de la prospérité de la zone euro-méditerranéenne.

Une nouvelle page qui devra s'écrire entre les deux protagonistes d'hier, pour sceller les ponts d'un avenir prometteur et radieux pour les deux nations. C'est ce que décrit la Déclaration d'Alger 2022 qui a choisi de saisir ces confluences mémorielles antagonistes, cette relation passionnelle et l'héritage humain, issu du brassage séculaire des deux nations pour en faire une arme au service du développement humain, la promotion de l'économie et du savoir, de l'avenir commun et de l'avenir des générations à venir. «Ce partenariat stratégique devra inclure toutes les dimensions de notre relation et aura vocation à se développer rapidement dans tous les domaines», note la Déclaration d'Alger qui a choisi de saisir l'opportunité de ces traits communs et cet héritage pour le reconvertir en soubassements pour un partenariat inédit et rénové. Certains analystes et économistes, plus optimistes et euphoriques, vont jusqu'à voir s'ériger l'Algérie en tant que Hub afro-méditerranéen du commerce et de l'économie, en général. Le déroulement du forum algéro-français nous en dira plus.