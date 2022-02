L'Algérie vient de célébrer la Journée nationale du chahid. Ce 18 février a, ainsi, connu une riche animation, à travers l'ensemble du territoir national. Conférences, ré-inhumation de dépouilles et de restes de chouhada et autres cérémonies organisées, notamment dans les fiefs de la glorieuse Guerre de Libération nationale, ont rappelé le parcours révolutionnaires de nos valeureux chouhada. À la faveur de cette date qui coïncide quasiment avec le 62e anniversaire des explosions nucléaires françaises à Reggane, il s'est agi de rappeler le combat libérateur aux jeunes générations. La célébration de la Journée nationale du chahid demeure une occasion «pour se remémorer les immenses sacrifices» consentis pour l'affranchissement du joug colonial abject et le recouvrement de la souveraineté, ainsi que pour inciter les jeunes d'aujourd'hui à davantage de vigilance en vue de préserver l'unité et la stabilité du pays, a-t-on rappelé. Ainsi, le chef de cabinet au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelfafid Khellaf, qui s'est rendu, dimanche dernier à Reggane, dans la wilaya d'Adrar, théâtre de la sinistre opération «Gerboise bleue» nom de code des explosions nucléaires françaises dans la région de Hamoudia, à Reggane. Cette visite est porteuse de significations profondes, étant un hommage rendu par le peuple algérien à ces moudjahidine qui ont consenti de grands sacrifices lors de l'occupation française pour le recouvrement de la souveraineté du pays, a indiqué Abdelfafid Khellaf. «Cette halte qui intervient à la veille de la Journée nationale du chahid, tend à renforcer le sens du patriotisme au sein de la société, notamment chez les jeunes pour tirer les enseignements de cette glorieuse épopée et poursuivre le parachèvement du processus d'édification», a-t-il affirmé. Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaâbed a affirmé, pour sa part, depuis Tébessa, que «l'école oeuvre à développer le patriotisme et le sens civique chez les élèves». S'exprimant lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Journée nationale du chahid, à la salle des conférences Chahid Abane Ramdane, dans la wilaya de Tébessa, où, il était en visite de travail, ce 18 février, le ministre a indiqué que l'école «est le lieu idéal pour inculquer le patriotisme et le sens civique chez les élèves». «Les établissements éducatifs ont un rôle fondamental dans la consécration de l'identité nationale et le renforcement de l'unité du peuple à travers les programmes éducatifs qui oeuvrent à enseigner l'histoire pour consolider la mémoire historique», a indiqué Belaâbed. «La révision et l'actualisation des programmes est en cours en vue de donner plus d'importance aux évènements historiques», a-t-il révélé soulignant que cette démarche vise à inculquer «une mémoire collective basée sur des valeurs partagées par nous tous». Le chef de l'Etat était le premier à rappeler, au lendemain de son investiture, à rappeler les sacrifices des chouhada pour «une Algérie indépendante, gérée par ses enfants», estimant que «les enseignements de ces sacrifices prennent aujourd'hui tout leur sens au regard de ceux qui n'hésitent pas à vendre au plus bas prix cette patrie, si précieuse».

Chaque commémoration de la Journée nationale du chahid, demeure l'occasion de mettre l'accent sur l'importance à accorder à l'Histoire nationale et à son enseignement aux jeunes générations qui doivent préserver ce lien sacré avec leur glorieux passé et l'histoire révolutionnaire de leur pays libéré au prix d'immenses sacrifices et de souffrances endurées pendant 132 ans. Proclamée officiellement le 18 février 1990, la Journée du chahid vise, aujourd'hui, à rendre un vibrant hommage aux chouhada qui ont mis leur idéal de liberté au-dessus de tout et donné leur vie en contrepartie de l'indépendance de leur pays.

Cette date participe à lever le voile sur la sordidité des crimes commis à l'encontre du peuple algérien durant la colonisation française.