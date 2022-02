Les diplômés en pharmacie ne savent plus à quel saint se vouer. Après deux sit-in devant la DSP (direction de la santé et de la population) de Béjaïa, ils s'apprêtent, ce lundi, à une autre action devant le ministère de la Santé à Alger. La colère couve.

Après de longues années d'études, ils se voient confronter à de nombreux obstacles les empêchant d'entrer en activité. Aussi, s'en remettent-ils au ministre de la Santé pour trouver une issue à leur situation d' «injustice» à laquelle ils sont confrontés des années durant. «Avec la pharmacie hospitalière, industrielle et biologique, la pharmacie d'officine constitue une bonne partie des choix des pharmaciens sortant», indiquent-ils. «Mais avoir son agrément d'installation est devenu quasiment impossible», précisent-ils dans le document transmis au ministre de la Santé. L'obtention de ce fameux «Sésame» relève d'un défi insurmontable. Si l'obtention d'un agrément est délivré par la direction de la santé de la wilaya en fonction du besoin de la carte sanitaire, il reste que cette autorisation est assujetti à l'aval du Conseil de l'ordre des pharmaciens (Cnop) et le Syndicat national des pharmaciens d'officine (Snapo), qui constituent la commission tripartite. C'est à ce niveau que ça bloque.

Tout en citant les différents règles (arrêtés et circulaires) qui régissent la profession, les pharmaciens non agréés finissent par accuser le Snapo et le Conseil de l'ordre « de monopoliser la profession pour augmenter leurs chiffres d'affaires... et limiter la chance des pharmaciens non agréés qui attendent depuis plus de 10 ans, voire 15 ans». Conséquemment, les pharmaciens algériens non agréés réclament «la suppression de la commission tripartite tout en gardant un rôle consultatif non obligatoire du Conseil de l'ordre des pharmaciens, la diminution du numérus clausus à moins de 2000 habitants par pharmacie, ou son ajustement selon la densité de la population et la couverture médicalisée de chaque localité, et assurer une transparence des listes d'attente en l'actualisant chaque 6 mois et l'affichant au niveau des directions de santé, ainsi que sur leurs plates-formes numériques».

La réglementation du domaine de la vente de fonds de commerce des officines de pharmacie, l'enrichissement de la circulaire 003 par des articles précisant toutes les conditions d'ouverture, d'installation, de transfert ou de fermeture d'une officine, la distribution des agréments des agences Endimed aux pharmaciens postulants et la fermeture immédiate de toute officine de pharmacie dont son pharmacien titulaire est installé définitivement à l'étranger, ainsi que celles dont le personnel est exempt d'une qualification d'exercice de la pharmacie d'officine», concluent les pharmaciens non agréés.