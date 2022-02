Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a invité l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques algériens à participer à la première édition du salon El Djazair Healthcare 2022», qui aura lieu du 17 au 19 mai prochain, à Dakar (Sénégal). Cet évènement est organisé dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique en vue de promouvoir les exportations des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux vers les marchés africains, a précisé le communiqué publié sur le site officiel du ministère. Le salon El Djazair Healthcare, qui se tiendra à l'hôtel King Fahd, à Dakar, «se projette au-delà de ses perspectives industrielles pharmaceutiques, dans la sphère des soins de santé et des dispositifs médicaux, notamment les équipements médicaux et paramédicaux de fabrication algérienne». Selon le ministère, «l'organisation de cet événement est partie de deux constats qui concernent l'Algérie, forte d'une production en plein essor avec un grand potentiel, et le Sénégal, pays stable et pôle économique en pleine croissance, en mesure d'être pour l'Algérie un partenaire de choix pour un déploiement industriel et commercial en direction des pays africains». Le salon va permettre aux opérateurs pharmaceutiques algériens de faire connaître leurs produits, leur savoir-faire et se positionner sur le marché africain en termes de qualité et de capacités concurrentielles, souligne le communiqué. Les opérateurs participant à cet événement bénéficient d'une prise en charge des frais de leur participation à hauteur de 50% par le Fonds spécial de promotion des exportations (Fspe), incluant la location des stands et l'acheminement des marchandises, a fait savoir, également, le ministère qui invite les entreprises intéressées à se rapprocher de la sous-direction de la promotion de l'exportation pour toute information complémentaire. Le salon est organisé par l'entreprise «Tasdir», filiale de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), sous l'égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et du ministère de l'Industrie pharmaceutique.