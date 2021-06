Abdelmadjid Tebboune a reçu, depuis la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats officiels des élections législatives du 12 juin dernier, six forces politiques, arrivées premières du classement. Ce premier tour de table, qui a été fait par le chef de l'Etat dans le cadre des consultations pour la formation d'un gouvernement et le choix d'un Premier ministre, a concerné les six grosses pointures composant la future Assemblée populaire nationale. Dans l'ordre, le président a commencé par recevoir, le premier jour, le FLN qui a raflé 98 sièges et des représentants des indépendants dont le nombre de députés a atteint les 84. Il a reçu au second et troisième jour, deux à deux, le MSP, le RND, El Moustakbel et El Bina. Ces quatre formations politiques ont obtenu respectivement 65, 58, 48 et 39 sièges. Le jeu des alliances entre ces six premières forces politiques permet largement d'obtenir la majorité présidentielle et c'est parmi leurs cadres que les futurs ministres seront choisis. Car, le prochain gouvernement sera politique, comme l'a affirmé le secrétaire général du vieux parti, au sortir de l'audience que lui a accordée le président Tebboune. Abou El Fadl Baâdji n'a pas attendu pour annoncer la couleur. Une manière de dire que le FLN fera partie du gouvernement et constituera une grande partie de sa composante. Une assurance qui se justifie par les résultats obtenus car même si le FLN n'est pas majoritaire à l'APN, il n'en demeure pas moins que l'urne en a fait la première force politique du pays. Les six forces politiques et en raison de leur poids au sein de la chambre basse du Parlement ont sûrement été consultées aussi sur le choix du Premier ministre, même si cette prérogative est du seul ressort du président de la République. Obtenir un large consensus sur le futur Premier ministre va non seulement faciliter son travail, mais renforcer l'action du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme présidentiel et c'est là l'objectif premier d'Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'Etat a opéré, après ces trois jours de consultations, une pause. Une manière de séparer les grosses cylindrées des six autres formations dont la représentation à l'APN est symbolique. Les neuf petits partis qui ont entre un et trois députés seront également reçus par le président, probablement aujourd'hui et jeudi ou au plus tard en début de semaine prochaine. Mais il faudra s'attendre à ce que les audiences soient élargies à trois ou quatre partis en même temps. Car, il faut le dire, le poids de ces partis n'influence en rien les équilibres au sein de l'APN. Représentant conjointement 15 députés, la Voix du peuple, EL Fadjr El djadid ou encore le FNA, El Karama et Jil Jadid n'ont aucun joker à exhiber pour entrer dans le jeu des négociations. Ils peuvent juste proposer leur soutien au président et rejoindre la majorité présidentielle dans l'espoir d'avoir une part du gâteau.

C'est dire que les jeux sont faits et les dés sont jetés. Les partis reçus savent à quoi s'attendre après les échanges qu'ils ont eu avec le président. Ne tergiversant pas, le FLN et le RND qui ont, depuis longtemps, affiché leur soutien à Abdelmadjid Tebboune, sont en train de préparer les listes de leurs cadres ministrables.

Abdelaziz Belaïd d'El Moustakbel ou encore Abdelkader Bengrina d'El Bina, eux, n'ont pas fait état d'une quelconque proposition pour une éventuelle participation au gouvernement. Il n'est pas à écarter, cependant, qu'un ou deux postes ministériels échoient à ces deux formations qui ne se cachent pas de partager «la vision» du président.

Le MSP, lui, était hier en conclave pour décider de participer ou pas au gouvernement. Mais quelle que soit la décision, le président est assuré d'avoir sa majorité. Si le parti d'Abderrazak Makri décide de ne pas rejoindre l'équipe gouvernementale, il s'intronisera alors en tant que première force d'opposition du pays.