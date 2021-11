Sans déroger à la coutume, la campagne électorale pour les élections du 27 novembre, aborde son 2e jour avec un rythme timide, mais néanmoins axé sur l'essentiel, en l'occurrence la révision des Codes communal et de wilaya. Un leitmotiv qui a marqué ces deux premiers jours, dénotant avec force un besoin urgent au changement et aux réformes de la part des formations politiques qui se sont exprimées ci-après

RND: plus de prérogatives pour les P/APC

Intervenant depuis Tébessa, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, est revenu sur l'importance de la révision du Code communal, insistant sur «l'octroi de prérogatives plus élargies aux présidents des Assemblées populaires communales (P/APC) pour booster le développement local.

Les fonctions actuelles du P/APC se résumaient à un certain nombre d'activités, bien précises.

Il ne peut pas prendre des décisions, notamment sur le volet économique pour lancer des activités et amenager des zones industrielles à même de créer de la richesse et de l'emploi».

El Bina: l'impératif du meilleur choix

Depuis El Bayadh, le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, est longuement revenu sur l'impératif d'amorcer une approche efficiente du développement local, soulignant, la nécessité d'un «meilleur choix pour les représentants du peuple aux Assemblées communales et de wilayas et exploitation rationnelle des richesses du pays pour réaliser un développement global et équitable».

FLN: «Les élections locales sont plus importantes que les législatives.»

Pour le SG du FLN, «les élections locales sont plus importantes que les législatives, à considérer le fait que la commune est la cellule fondamentale et essentielle de tout ce qui a trait au développement local». S'exprimant depuis Laghouat, le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale, Abou Fadhl Baâdji, a mis en avant la nécessité de «réviser les Codes communal et de wilaya pour octroyer davantage de prérogatives à l'élu local, en vue de l'affranchir des contraintes bureaucratiques à tous les échelons de décisions liées à l'action de développement».

El Moustakbel: vers le contrôle sur le travail de l'Exécutif

Hormis l'argument de l'élargissement des prérogatives pour les élus des APC, le secrétaire général du Front

El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, a plaidé à partir de Bouira pour

«l'élargissement des missions et le rôle des élus de wilaya leur permettant d'exercer un contrôle sur l'Exécutif afin d'oeuvrer pour une meilleure gestion des affaires locales garantissant par conséquent le

développement escompté des collectivités. Nous devons tourner la page pour bâtir notre Algérie sur de

bonnes bases pour lui permettre de reprendre la place qui lui sied en tant que force régionale et internationale».