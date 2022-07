L'initiative politique de «la main tendue» lancée par le président de la République semble se frayer son bonhomme de chemin, au sein de la société civile, à travers ses différentes composantes.

Un important conclave aura lieu, aujourd'hui samedi à 10 heures au siège de l'Union générale des commerçants et artisans algériUgcaa, à Alger, regroupant un ensemble d'acteurs politiques et autres dans le domaine associatif. Selon les précurseurs de cette rencontre, première d'une série qui interviendra dans les prochaines semaines, «nous voulons apporter notre grain de sel dans cette importante question.

Le renforcement du front interne nous engage tous en tant qu'Algériens, ou du moins ceux qui sont jaloux de leur pays... Le président a lancé cette opération politique sur le terrain, c'est à nous de la propulser, de la renforcer et de l'enrichir pour davantage de résultats et d'adhésion», nous expliquera Assyr Taïbi, président du parti du renouveau et du développement PRD. Ils sont quatre partis politiques, pour le moment, à se liguer pour débattre et fructifier la question de grande actualité qui est celle du renforcement du front interne. Il s'agit du Parti du renouveau et du développement PRD, le parti du Front national de l'espoir FEN, le Mouvement pour l'entente nationale MEN et l'Union pour le rassemblement national URN. Selon les initiateurs de cette démarche politique, «une quarantaine d'associations et d'organisations nationales sont conviées à cette rencontre qui s'annonce, dorée déjà, comme d'une plateforme commune pour ceux qui y adhèrent», notera Sid Ahmed Ayachi, président du FEN. En plus des partis politiques, associations et organisations nationales, des personnalités nationales sont également attendues pour prendre part à cet important conclave.

Selon le docteur Assyr Taïbi, «la porte de cette initiative est ouverte à toutes les sensibilités politiques ou sociales... C'est l'apanage de tous les Algériens...», expliquera-t-il encore. On croit savoir également que des sorties vers l'intérieur du pays devront être entamées par ce groupe de partisans du renforcement du front interne. «Nous sommes entourés de dangers et de menaces externes... quand le citoyen est considéré à sa juste valeur, valorisé dans son travail, par ses institutions et dans son milieu social, il est naturellement conscient de ses responsabilités et il se sent, automatiquement, concerné par la sécurité et la souveraineté de son pays», confiera-t-il encore.

De jour en jour, la question du renforcement du front interne devient une question d'intérêt général et de souveraineté nationale.