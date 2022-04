La guerre en Ukraine ne doit pas occulter d'autres tragédies qui se jouent dans d'autres régions du monde. Ce qui est le cas actuellement au Maghreb avec les opérations répétées d'assassinats de civils innocents programmées par le Maroc. Des visées intentionnellement bellicistes pouvant déboucher sur un conflit majeur avec des conséquences dramatiques insoupçonnées qui embraserait le Bassin méditerranéen, en particulier.

Un scénario qui s'esquisse depuis la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv désormais liés par des accords militaires . Les deux frappes de drones marocains qui ont ciblé, le 10 avril, un camion algérien, faisant des blessés légers et un convoi de voitures civiles, à quelques centaines de mètres seulement du poste-frontière de Aïn Ben Tili, situé à l'extrême nord de la Mauritanie, en est la preuve. Des tentatives d'assassinats ciblés commis au moyen d'armes de guerre sophistiquées par le royaume du Maroc, en dehors de ses frontières contre des civils de trois pays de la région vigoureusement condamnés par le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «Ces pratiques belliqueuses s'apparentent à des actes répétitifs de terrorisme d'État et prennent les caractéristiques d'exécutions extrajudiciaires passibles de poursuites devant les organes compétents du système des Nations unies. Cet acharnement contre des civils à travers des homicides intentionnels et prémédités constitue une violation systémique grave du droit humanitaire international qui doit être vigoureusement dénoncée et résolument dissuadée», a souligné le communiqué du Département de Ramtane Lamamra. Les partis politiques se sont à leur tour insurgés contre cette nouvelle agression de notre voisin de l'Ouest. Le Front de Libération nationale a condamné vigoureusement cette attaque criminelle flagrante, qui reflète des actes subversifs en cascade, démontrant manifestement les plans de ce régime qui pratique des violations flagrantes contre les droits de l'homme, les chartes et les traités internationaux, notamment le droit de vivre, indique une dépêche de l'APS datée du 13 avril. «Cet acte ignoble ayant ciblé des civils sans défense, constitue un empiètement dangereux de toutes les règles et les valeurs () et confirme que le régime du Makhzen entend à travers ses crimes terroristes, plonger la région dans le chao», poursuit le document du FLN qui a réaffirmé «son soutien à toutes les démarches de l'État algérien en réaction à ces actes criminels liés au terrorisme d'État et qui peuvent conduire à des dérapages dangereux qui conduiront à des développements très dangereux dans toute la région».Le Front El-Moustakbel a de son côté dénoncé l'assassinat qualifié de lâche, condamnant ces comportements hostiles, les agressions persistantes contre des ressortissants sans défense dans la région, ainsi que les provocations désespérées poussant la région à des situations dangereuses aux conséquences incertaines, rapporte la même source. «Le régime du Makhzen fait fi, avec ses hostilités et pratiques terroristes, de tous les pactes internationaux, en se permettant de violer le droit à la vie par l'exécution d'innocents désarmés dans un territoire limitrophe» a estimé le parti de Abdelaziz Belaïd, soulignant que cette escalade «dénote des fils d'un nouveau complot qui cherche à couvrir les crimes odieux commis quotidiennement contre le peuple sahraoui frère par l'occupant marocain qui cherche, désormais, à élargir le cycle des trahisons et des assassinats des territoires sahraouis occupées au voisinage» tout en réaffirmant son «soutien et mobilisation avec la position officielle de l'État et les décisions souveraines soutenant toutes les causes justes à travers le monde». Une position partagée par le Mouvement El-Bina qui a condamné «avec force» ce crime marocain odieux contre des innocents désarmés, le qualifiant de nouvelle violation flagrante des chartes internationales humanitaires. Cette agression a été qualifiée «de violation systématique et dangereuse de la charte de l'ONU dont l'objectif est de déstabiliser la région et de tenter désespérément de pousser l'Algérie à renoncer à ces principes», par la formation islamiste qui a réaffirmé son soutien à la position officielle de l'État algérien et à toutes mesures prises pour protéger la patrie et les citoyens.