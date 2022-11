FLN: «Des résultats historiques»

Le parti du Front de Libération nationale (FLN) a salué «le succès de ce Sommet qui a été, sanctionné par des résultats historiques, compte tenu du contexte arabe et international qui caractérise cette période et de l'absence du Sommet arabe, ces trois dernières années, en raison de la pandémie de Covid-19». Le parti a également salué «les efforts du président de la République, Abdelmadjid Tebboune visant à replacer la cause palestinienne en tête de l'ordre du jour du Sommet arabe. La présence internationale à ce Sommet prouve que l'Algérie reprend progressivement sa place sur la scène internationale».

MSP: «Ériger la région arabe en bloc»

De son côté, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a salué «le grand rôle de l'Algérie pour l'unification des rangs arabes, la réconciliation et l'unité palestinienne, en plus de ses démarches de réforme de la Ligue arabe, à même d'ériger la région arabe en bloc important et agissant sur les plans régional et international.

El Bina: «Un saut qualitatif»

«Cette session a permis de réaliser un saut qualitatif dans le traitement des questions importantes liées au Monde arabe, avec en tête la question palestinienne. Il s'agit d'un nouveau départ pour l'action arabe commune, notamment en ouvrant de nouvelles perspectives de la coopération arabe et faisant face aux défis régionaux et internationaux pour préserver les intérêts communs des pays arabes et garantir la paix et la sécurité internationales.» Le parti a mis en avant le «mérite de l'Algérie d'avoir présidé cette session, sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a fait ses preuves dans la gestion de cette étape sensible et montré sa capacité à réactiver les décisions importantes découlant du Sommet arabe et les mettre en oeuvre dans l'intérêt du Monde arabe».

El Moustakbal: l'Algérie est une référence d'excellence»

Le Front El Moustakbal a félicité «l'artisan» de la 31e session du Sommet arabe, le président de la République qui a réussi à faire de l'Algérie une référence d'excellence et de réussite».

Le parti n'a pas manqué d'adresser ses remerciements pour tous les intervenants et les acteurs qui ont permis la tenue et la réussite du Sommet arabe.

Sawt Echaâb: «Parfait dans la forme et dans le fond»

La formation politique dirigée par Lamine Osmani a relevé «le haut niveau et le professionnalisme dans l'organisation politique et logistique du déroulement de l'organisation du Sommet d'Alger, qui a été, et reste un haut lieu des causes justes et des mouvements de libération dans le monde».

Mettant en avant «la réussite de ce Sommet dans la forme et dans le fond par rapport aux sessions précédentes, ce à quoi les dirigeants arabes sont parvenus sous la tutelle de la Ligue arabe et sous l'égide de l'État algérien et du génie diplomatique algérien».

Soulignant «l'excellence pour les résultats des réunions concernant l'intégration économique conjointe et la marche vers un marché arabe commun».