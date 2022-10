Selon les derniers chiffres fournis par la délégation locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), 30,11% des électrices et électeurs concernées par le scrutin organisé, hier, au niveau des quatre communes de la wilaya de Béjaïa ont répondu présent. Des chiffres qui restent provisoires en attendant le verdict. Ce chiffre a té donné à la fermeture des bureaux de vote au niveau des communes. Celle de Feraoun arrive en tête avec 64,28%, suivie de la commune de M'cisna, avec 42,18% et la municipalité de Toudja, avec 20,07%.

La ville d'Akbou, deuxième de la wilaya, arrive en dernier avec 16,40%. Dans la municipalité de Feraoun, c'est la liste indépendante «Union» qui arrive la première, avec neuf sièges, devant la liste «Assirem», avec six sièges. À Toudja, la liste indépendante «Jeunesse pour le développement et le changement», dépasse la liste du Front de Libération nationale (FLN), en remportant la majorité des sièges que compte cette assemblée avec 10 sièges sur 13.

Les 46779 électeurs et électrices appelés, avant-hier, à se rendre aux urnes afin d'élire leurs représentants dans les Assemblées locales pour les quatre prochaines années qui restent du mandat électoral engagé le 27 novembre 2021, ont départagé les quatre listes de trois partis politiques et de huit listes d'indépendants. À Akbou, les listes du Front de Libération nationale (FLN) et celle du Rassemblement nationale démocratique (RND) ont obtenu respectivement cinq et trois sièges. Elles sont devancées par la liste indépendante «Assirem Akbou», conduite par Mouloud Salhi, le maire sortant, et «La voix des hommes libres Soummam» qui ont obtenu respectivement 10 et sept sièges, sur les 23 que compte cette assemblée.

À Feraoun, la liste indépendante «Union» s'est imposée avec neuf sièges contre six pour l'autre liste indépendantes «Assirem», l'assemblée comptant 15 sièges, tandis qu'à M'cisna, le Front des forces socialistes s'est vu doublé par l'une des trois listes indépendantes, à savoir la liste «Assirem» qui l'emporte avec une majorité relative de cinq sièges sur les 13 que comprend l'Assemblée populaire communale. Arrivent ensuite le FFS, avec trois sièges et la deuxième liste indépendante «Jeunesse pour le changement», avec trois sièges et enfin «Yulli was», avec deux sièges. Bien évidemment, tous ces résultats ne sont pas définitifs. Il faudra attendre le communiqué de l'Anie afin d'être fixé sur les résultats qui demeureront toujours partiels, en attendant l'étude des recours qui seront vraisemblablement introduits par les parties prenantes. A priori, les votants et les votantes ont opté pour les listes indépendantes, ce qui dénote, en quelque sorte, la volonté de la société civile de s'impliquer dans la gestion des affaires locales.