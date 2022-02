Que font les partis politiques, en dehors des périodes d'élections? Une question qui s'impose lorsque le pays passe par une conjoncture aussi complexe, chargée de défis et d'enjeux déterminants, après une longue période de léthargie et d'errance. Il est clair que les formations politiques issues des différents rendez-vous électoraux, notamment les législatives, ont assurément renforcé l'activité partisane au sein des institutions renouvelées à cet effet. Il est indéniable qu'une nouvelle dynamique a émergé de ce parcours, où les préoccupations des citoyens et leurs requêtes sont véhiculées plus fortement et plus clairement qu'avant, mais est-ce suffisant pour acter un changement notable, à la hauteur des attentes des citoyens? Si l'on se réfère aux discours et aux engagements évoqués lors des campagnes électorales, la promesse fondamentale de ces élus était de maintenir le travail de proximité engagé et sur lequel allaient se bâtir des passerelles de communication, de rapprochement du citoyen, de l'Etat. Il était plus qu'indispensable, notamment après les épreuves difficiles qu'a connues le pays, de renforcer le dialogue avec les citoyens, de leur assurer une implication et un soutien indéfectible durant les moments de crise, une présence permanente sur le terrain. Or, l'activité partisane s'est limitée en dehors des périodes de course vers les sièges, aux tâches inscrites dans le cadre de leurs missions, engendrant un vide incompréhensible pour les électeurs. Ces derniers ne comprennent pas les raisons de cette absence qui intervient après une mobilisation intense. «Ce n'est pas normal qu'on ne trouve plus les élus pour leur parler de nos problèmes, et de l'évolution de la situation. C'est vrai que les choses ont commencé à changer. On voit toutes les semaines à la télévision, les interventions des députés qui soulèvent un volume important de préoccupations, mais sur le terrain, on aurait souhaité, trouver les permanences opérationnelles, assister à des meetings où les élus nous expliquent leurs positions sur les problèmes récurrents telle que la détérioration du pouvoir d'achat, l'emploi et les pénuries», nous livre ce père de famille. C'est dire que le citoyen se retrouve encore une fois perdu, ne sachant à quel saint se vouer, alors qu'il avait cru dans un renouveau éminent, qui marquera la fin d'une ère d'injustice et d'anarchie. C'est pour cela qu'il s'est engagé dans le processus constitutionnel; «Je suis convaincu qu'il y'a un début de changement, nous avons traversé des étapes importantes à travers la révision de la Constitution, et les élections, mais la réalité du quotidien demeure la même. Il est temps de sortir des automatismes anciens. Nous espérions voir une autre image de la pratique partisane, où les élus restent continuellement à l'écoute du citoyen, car ce n'est que de cette façon qu'ils pourront transmettre leurs inquiétudes», nous explique ce fonctionnaire. Autrement dit, il s'agit pour les élus de trouver un équilibre entre une partie de leur travail qui consiste à transmettre les requêtes des citoyens, et soulever leurs préoccupations aux membres de l'Exécutif, d'assurer un travail de suivi et de contrôle des actions gouvernementales, et d'autre part de maintenir un retour d'information aux citoyens, en vue d'effacer cette image d'opportunisme qui ne sert les intérêts de personne, sinon ceux des parties qui veulent replonger l'Algérie dans le chaos. C'est toute la problématique inhérente à l'émergence de l'Algérie nouvelle. Car il faut le dire, le pays se trouve sur une corde raide, où l'importance de la confiance entre l'Etat et le citoyen serait incontestablement sa barre d'équilibre. C'est précisément à ce niveau que la présence régulière des partis politiques sur le terrain, auprès des citoyens, est, certes, la partie complémentaire de leur travail auprès des institutions, mais également le moyen incontournable pour représenter le peuple.