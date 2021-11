Après une semaine du lancement de la campagne électorale pour les élections locales du 27 novembre, les formations politiques en lice, concentrent leurs efforts sur l'importance d'arriver à convaincre les électeurs d'un renouveau dans les pratiques électorales, engendré par la révision de la loi électorale et orienté sur le développement de la commune et la prise en charge des preoccupations du citoyen.

MSP: fidèle aux principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954

Intervenant, depuis Adrar, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, est longuement revenu sur l'importance de la liberté du choix des élus, affirmant que «le MSP demeurera fidèle aux principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954 pour consacrer le droit du peuple algérien à choisir ceux qui auront la charge de gérer la chose publique, dans une Algérie solidaire et entièrement souveraine».

El Bin a: l'esprit citoyen mis en avant

À partir d'Aïn Defla,le vice-président du Mouvement El Bina, Ahmed Dane¨, a mis en avant la particularité et l'importance de ces élections locales, précisant qu' «il est indéniable que les prochaines élections communales revêtent un intérêt particulier chez le citoyen compte tenu du fait qu'elles ont trait à ses préoccupations quotidiennes, outre le fait qu'elles consolident l'esprit citoyen».

El Moustakbel: l'impératif d'une prise de conscience générale

S'exprimant à partir de Constantine, le président du front El Moustakbel,,Abdelaziz. Belaïd, a insisté sur l'impératif de bâtir des passerelles solides entre les élus et les citoyens, considérant que «les élus locaux, doivent également se rapprocher davantage des personnes aux besoins spécifiques et étudier, dans un esprit de concertation, les moyens à mettre en oeuvre afin de les accompagner dans leur vie, notamment en matière de mobilité». Pour Belaïd, l'importance de ces élections réside dans le fait que «la commune est la base de l'édification de la société et de l'Etat. Elle est le noyau essentiel de l'édification des institutions», d'où l'urgence de lui accorder un intérêt capital à travers une prise de conscience générale quant à l'importance de l'élection d'assemblées représentatives dirigées par des élus à la hauteur.