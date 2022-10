Les participants à la Conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne, abritée par l'Algérie, ont signé jeudi la "Déclaration d'Alger" qui constituera une plateforme solide pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestiniennes. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Nations à Alger, en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de l'Etat, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité.Tour à tour, les dirigeants et représentants des factions palestiniennes se sont succédé pour signer la "Déclaration d'Alger" pour l'unité et le rassemblement des Palestiniens.