Sur la dernière ligne droite de la campagne électorale, pour les législatives du 12 juin, les participants réservent leurs dernières cartouches pour le bouquet final et s'évertuent de maintenir une cadence et une cohérence dans leurs discours.



Ennahda: «Les législatives du 12 juin une épreuve pour les autorités du pays»

Le président du Mouvement En-Nahda, Yazid Benaicha, est revenu mardi, à partir de Médéa, sur l'importance profonde de ce rendez vous électoral, précisant que «les législatives du 12 juin, une épreuve pour les autorités du pays et un test de leur volonté à respecter leur engagement de garantir la crédibilité et une totale transparence du scrutin. Dans le même ordre d'idées, Benaicha appelle à la «réhabilitation globale de l'opération politique et à amorcer une rupture définitive avec les pratiques et les usages politiques ayant mené le pays dans une impasse. La solution réside dans la capacité de la classe politique à dépasser ses divergences et à travailler ensemble».



La liste indépendante «L'appel de novembre»: engagée pour la réforme du secteur de la santé

La liste indépendante «L'appel de novembre», candidate aux législatives du 12 juin prochain dans la wilaya d'Oran, a mis en priorité de son programme électoral «le développement du système de santé et l'amélioration de ses prestations pour atteindre la qualité dans la prise en charge du malade». Dans ce sillage, Habour Mohamed, l'un des candidats de cette liste, explique que «le programme électoral de sa liste place l'amélioration du système de santé comme priorité, au cas où ils remporteront des sièges à l'APN, nous travaillerons pour que le citoyen bénéficie de prestations médicales de qualité au niveau des cen-tres et établissements hospitaliers».



FNA: «Le peuple algérien aspire à un changement profond et radical»

Intervenant à partir de Médéa, Moussa Touati, président du FNA, a souligné que «le peuple algérien aspire à un changement profond et radical, aussi bien dans la pratique politique que la gestion des affaires de la communauté nationale. Cette aspiration ne doit pas être limitée à de simples changements de façade ou de circonstances, qui ne feraient qu'accentuer la crise actuelle. Le prochain scrutin est l'ultime opportunité qui s'offre au pays pour amorcer le changement et bâtir un Etat fort, doté d'institutions légitimes, traduisant réellement la volonté populaire».



FAN: «l'Algérie réalisera un double coup de force en élisant une APN forte»

S'exprimant d'El Tarf, le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a estimé qu' « à travers cette échéance électorale, l'Algérie réalisera un double coup de force en élisant une APN forte et crédible et mettra en échec toute tentative d'affaiblir, de déstabiliser le pays et de porter atteinte à ses institutions, à l'unité et à la cohésion du peuple». En outre, Benadbeslam est revenu sur les effets néfastes des anciennes pratiques, expliquant que «certains slogans du hirak, hostiles et incitant à la haine, ont tenté certains d'exploiter la conjoncture difficile vécue par le pays pour l'affaiblir à des fins inavouées».



El Wassit Essiyassi: «nous avons pris le flambeau des jeunes»

D' Oum El Bouaghi, le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Rouibat, a mis en avant l'importance de l'édification de nouvelles institutions, indiquant que «nous oeuvrons à édifier une Algérie et des institutions nouvelles et nous avons pris le flambeau des jeunes qui sont descendus dans la rue et ont appelé à l'abolition de l'ère de la «issaba» et du monopole politique, culturel et social».

FLN: «La réussite des prochaines échéances est un garant de la stabilité du pays»

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a estimé mardi à Biskra, que «la réussite du processus électoral des législatives du 12 juin constitue un échec aux partisans de la période de transition. L'intérêt de l'Algérie passe avant celui du parti. La réussite des prochaines échéances est un garant de la stabilité du pays». Et d'ajouter: «Nous visons à édifier des institutions républicaines, dont l'institution parlementaire, dans le cadre de la Constitution.»

Talaie El Hourriet: «le boycott n'est pas la solution»

Le président de l'instance de gestion du parti Talaie El Hourriet, Réda Benouenane, a insisté, mardi à Blida, sur la nécessité d'une participation massive aux prochaines législatives pour une nouvelle Algérie. Précisant qu'«il est de notre devoir de recourir aux urnes si nous voulons le changement et une transition vers la nouvelle Algérie, le boycott n'est pas la solution et n'apportera aucun résultat.

Déclinant les axes du programme de sa formation, il explique qu' «il s'agit d'un «programme économique et politique global, basé sur l'autosuffisance alimentaire, l'attribution des terres agricoles à ceux qui les exploiteront, la protection du pouvoir d'achat du citoyen et l'éradication du chômage».