À quelques jours de la fin de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, les candidats s'affairent à décliner les détails de leurs programmes, en vue d'exposer leurs solutions et leurs stratégies, face aux grands problèmes du pays.

El Bina: «Faire face aux menaces»

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé lundi dernier à Béchar, que «le programme électoral de son parti avait pour objectif la concrétisation d'un réel équilibre en matière de développement socio-économique entre les wilayas, notamment celles du Sud du pays qui accusent des retards dans plusieurs secteurs, malgré leurs potentialités minières, agricoles, touristiques et énergétiques».

Revenant sur la situation du pays, Bengrina a estimé que «la préservation de la sécurité et la stabilité doit se faire par le renforcement et la valorisation du front interne et la consolidation du tissu social, car la conjoncture de l'heure exige de nous de faire face aux menaces qui ciblent notre pays, à travers l'édification d'un Etat démocratique et social, soumis au contrôle du peuple à travers ses élus ou représentants librement choisis».

El Islah: le secteur privé sollicité pour éradiquer le chômage

À partir d'Oum El Bouaghi, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé lundi, le secteur privé à «contribuer à l'absorption du chômage. Le problème des jeunes ne peut être résolu qu'en recourant uniquement au recrutement dans le secteur public, le pourcentage des jeunes dans la société étant très élevé». Il a appelé les patrons d'entreprises du secteur privé à «embaucher les jeunes en leur permettant de bénéficier de la sécurité sociale, de salaires décents et le droit aux congés.et ce dans différents secteurs en mesure d'absorber le chômage, telles que l'agriculture et de l'industrie, celui de la transformation notamment, ainsi que le secteur du tourisme».

RND: «Nous sommes pour une Assemblée populaire forte»

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) Tayeb Zitouni a appelé lundi dernier à Mascara, les citoyens à «se rendre en masse aux urnes le 12 juin prochain et à choisir les meilleurs candidats des législatives, pour former une Assemblée populaire nationale forte qui assume pleinement sa mission constitutionnelle consistant à oeuvrer à l'amendement des lois et à exercer un contrôle sur le gouvernement». En outre, Zitouni a réaffirmé la position de son parti, plaidant pour «la défense des causes justes et nobles, à leur tête les questions palestinienne et sahraouie et le droit de leurs peuples à vivre dans la dignité et à en finir avec le colonialisme».

FJD: «Le changement apporte la bonne gouvernance»

S'exprimant depuis Bordj Bou Arréridj, le président du Front de la justice et du développement Abdallah Djaballah a déclaré lundi dernier que «la participation de sa formation politique aux prochaines élections visait à opérer le changement et instaurer une bonne gouvernance en plébiscitant des candidats compétents et intègres qui le représenteront dans la future APN et contribueront efficacement au contrôle et à la défense de l'intérêt général». Dans le même ordre d'idées, Djaballah a estimé que «le refus de participer aux précédentes élections était un acte négatif et infructueux. Le boycott permanent des élections a contribué à consacrer la corruption sous toutes ses formes».

FAN: «L'État-nation libéré par le sang des chouhada»

Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a affirmé, lundi à Guelma, que «la participation de sa formation politique aux prochaines élections n'est pas une affaire de postes et d'acquis, mais elle est dictée par le souci de préserver l'Etat-nation, libéré par le sang des chouhada. Déclinant les axes de son programme, Benabdeslam a fait savoir que ce dernier repose sur «l'édification de l'Algérie nouvelle et non pour l'intérêt personnel comme le prétendent certains. Le projet du FAN est une poursuite du projet national stratégique de construction d'un Etat algérien indépendant et fort».

PLJ: appelle à une forte participation

Le président par intérim du parti de la liberté et de la justice, Djamel Ben Ziadi a appelé lundi dernier depuis Constantine à «une participation massive aux prochaines élections législatives en vue de construire une véritable démocratie permettant d'asseoir le pouvoir du peuple. Elles constituent une occasion pour opérer le changement qui ne saurait être sans une forte affluence sur les urnes, afin de barrer la route à d'autres agendas politiques».

El Fadjr El Djadid: «Une nouvelle impulsion pour l'Algérie nouvelle»

Depuis Tamanrasset, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaibèche, a affirmé, lundi depuis que son parti politique disposait d'un riche programme et d'une grande capacité à résoudre les différents problèmes locaux rencontrés par les citoyens. Dans ce contexte, Benbaibèche explique que «La participation du parti aux prochaines élections législatives permettra de donner une nouvelle impulsion pour accéder à l'Algérie nouvelle et à une République nouvelle. Dans ce sens, les meilleurs candidats avaient été choisis à travers les différentes wilayas du pays afin d'être les meilleures listes qui oeuvreront à faire entendre la voix des citoyens».