La décision de fermer des écoles est très bien accueillie par les parents qui exprimaient leur soulagement. Un décision qui tombe à point nommé, mettant ainsi un terme à la déferlante d'angoisse et de panique, qui commençait à s'emparer d'eux et surtout de leur enfants. Hier donc, beaucoup de parents se disaient satisfaits de la suspension des cours bien que du point de vue pédagogique, cela va accumuler le retard déjà accusé à cause de l'allègement des programmes et du système de groupes adopté dans le cadre justement de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Mercredi, une panique générale s'était emparée des élèves qui ont, dans nombre d'établissements, refusé de rejoindre les classes à cause de la peur d'être contaminés par la Covid-19. à Draâ Ben Khedda où les deux établissement de l'enseignement secondaire, le technicum et le lycée Krim Belkacem ont été fermés durant toute la journée par des élèves qui refusaient d'entrer en classe. À Aïn El Hammam, dans la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou et à Boghni, la même ambiance de frayeur régnait. Les élèves avaient peur de contracter le Covid-19 dans les classes.

Devant cette situation, qui risquait de déraper, la direction de l'éducation avait, rappelons-le, émis un communiqué où elle a rassuré les parents.

Selon le document, aucun établissement ne nécessitait la fermeture. Une note du ministère de l'Education nationale stipulait qu'une classe ne doit être fermée que si le nombre de cas détectés à l'intérieur est de trois ou plus. Celle-ci faisait toutefois cas de deux lycées fermés auparavant, avec l'accord des services de la wilaya et des services concernés, en concertation avec la Commission scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Il aura fallu donc attendre jusqu'au soir pour que la décision de fermer pendant 10 jours, les établissements scolaires tombe et mette fin à la panique qui commençait à s'installer et surtout à tendre à se généraliser.

Aussi, des parents affirmaient, hier, que la période de pause sera mise à profit pour réviser à la maison et permettre aux élèves de bien préparer la suite de l'année scolaire. «Je trouve que c'est la solution la plus sage et la plus efficace. Tout le monde est soulagé», se félicite un parent d'élève d'une école primaire de la ville de Tizi Ouzou.

D'autres parents incombent enfin la responsabilité de la panique aux informations qui circulaient depuis quelque temps sur les réseaux sociaux.

Une intox qui a causé une grande angoisse aux parents qui ne savaient pas à quel saint se vouer. «Ce sont les informations faisant état de la fermeture d'écoles qui ont provoqué la panique.

Les gens ne pouvaient pas ne pas y croire d'autant plus que le respect des gestes barrières accusait un retard considérable» expliquait un parent. Pour d'autres, la panique est due aussi à la faiblesse du taux de vaccination constaté depuis le lancement de la campagne du mois de septembre.