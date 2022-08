L'Association des oulémas musulmans algériens (Aoma) a décidé de geler ses activités au sein de l'Union internationale des oulémas musulmans (Uiom), suite aux propos provocateurs contre l'Algérie du président de cette instance, le Marocain Ahmed Raïssouni, et appelle à sa démission. «Nous, membres algériens de l'Union internationale des oulémas musulmans, gelons toute activité au sein de cette institution. Nous ne reprendrons nos activités qu'une fois les excuses claires, nettes et précises seront prononcées par le concerné ou sa démission pure et simple de cette responsabilité», a indiqué, hier, Abderrezak Guessoum, dans une déclaration à la Radio chaîne 3.

En outre, l'érudit algérien exhorte «tous les savants musulmans à appuyer» la thèse de l'association des oulémas algériens «et revendiquer le départ de ce responsable marocain». Une décision sanctionnant une réunion tenue ce week-end par l'Association, suite aux propos choquants et provocateurs de ce dernier semant la fitna entre peuples musulmans et appelant le peuple marocain à «marcher sur Tindouf et Laâyoune», ajoutant que «le Maroc doit redevenir comme il était avant l'invasion européenne, quand la Mauritanie faisait partie de son territoire». Des propos qui ont suscité une grande polémique, jusqu'à obliger l'Uiom à publier un communiqué pour expliquer que les déclarations de Raïssouni ne reflètent pas la position de l'organisation. Dans un communiqué, l'Association des oulémas musulmans algériens a qualifié les propos de Raïssouni de «position préjudiciable» émanant du président d'une des «plus grandes institutions qui a réuni des oulémas des cinq continents, et dont le but est de servir l'islam et la prédication, d'orienter les musulmans et de les défendre, de réunir leurs forces pour renforcer la fraternité islamique et affronter les défis». Aussi, l'AOA a exigé le «repentir» de Raïssouni pour ses propos «menant à la fitna», et des «excuses aux peuples algérien, mauritanien et sahraoui». Le gel des activités par l'Association des oulémas algériens au sein de l'Uiom est une suite logique de la réaction de l'Algérie.