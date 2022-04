Selon une étude périodique menée par l'organisme Emploitic, le monde de l'emploi devrait connaître une embellie durant l'exercice 2022. C'est la conclusion à laquelle est arrivé cet organisme, à la suite d'une enquête périodique menée auprès de plus de 500 entreprises algériennes, activant dans différents secteurs d'activité et de différents gabarits. Le rapport d'études est élaboré sur deux chapitres, à savoir un volet consacré à la rétrospective 2021, notamment l'impact de la crise sur les entreprises, tandis que le deuxième volet a trait aux perspectives d'emploi durant le premier semestre de l'année 2022. Ainsi, on croit savoir que le monde du travail connaîtra une nette «croissance dans les effectifs et une redynamisation du marché de l'emploi», qui se mettent en place clairement pour les entreprises, durant le premier semestre de 2022. Selon le rapport de l'étude, il est avancé que 37% des entreprises interrogées envisagent d'effectuer des recrutements durant ce semestre. Pour la même période de l'année 2021, le taux n'avait pas dépassé les 28%. L'évolution constatée, se traduit par «une hausse des offres d'emploi sur le site «Emploitic.com». L'augmentation est évaluée à hauteur de 17% durant les mois de janvier et février 2022, comparativement à la même période de l'année 2021. Plus loin, le rapport stipule que plus de 46% des entreprises sondées, tablent sur un maintien de leurs effectifs respectifs, pour ce deuxième semestre. Ce qui n'est pas le cas pour 17% d'entre elles qui devront avoir recours à des allègements au niveau des effectifs des travailleurs. Le rapport d'étude élaboré par Emploitic, ne fait pas état des causes et des facteurs ayant engendré ces difficultés pour avoir recours à des réductions d'effectifs. En effet, on ne sait pas si ces entreprises font face à des difficultés d'approvisionnement, ou d'écoulement de leurs marchandises, ou de raréfaction des matières premières et intrants, ou des difficultés financières ou encore des difficultés d'ordre technique, etc... D'un autre côté, le rapport d'étude annonce quatre grands secteurs qui offrent des perspectives d'emploi prometteuses pour ce premier semestre 2022. Ainsi, malgré les effets pervers de la crise sanitaire, le secteur de l'industrie prend la tête du peloton avec 42% des entreprises, qui comptent revoir à la hausse les effectifs en 2022. Il est suivi de près par le secteur des services, avec un taux de 38% de prévisions de recrutement. Les chiffres fournis dans l'étude, concernant la croissance des offres d'emploi, démontrent une réelle reprise des activités de la plupart du tissu économique et commercial dans le pays. Cela, malgré un impact réel de la crise sanitaire sur la plupart des entreprises. Par ailleurs, on peut distinguer nettement une croissance par type d'entreprises ayant revu à la hausse leurs effectifs, comparativement à l'année 2021. C'est le cas des TPE qui totalisent un taux de 38% durant ces premiers mois de 2022, comparativement à 2021 où ce taux n'était que de 18%. Pour les PME, ce taux tourne autour de 38% contre un taux de 29% enregistré au deuxième semestre 2021. Quant aux grandes entreprises, elles enregistrent un recul avec un taux de 34%, contre 39% au second trimestre 2021. Pour 2022, le rapport cite les métiers qui recruteront le plus en 2022, à savoir les métiers du commercial avec 38%, ceux du marketing avec 27%. S'en- suivront les métiers de l'administration avec 26% et ceux de l'industrie avec 24%.