Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a participé à la cérémonie de récompense des lauréats qui ont pris part au concours national des meilleures oeuvres pédagogiques et artistiques sur le thème «Constitution et citoyenneté».

Plusieurs hauts responsables de l'Etat ont affiché leur présence à ce premier événement dans son genre.

Le programme a été parrainé par trois structures dans le cadre d'un partenariat entre la Cour constitutionnelle, le ministère de l'Education nationale et Blerta Aliko, Représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), à Alger.

Le Concours national vise à asseoir la culture constitutionnelle et de citoyenneté dans les établissements publics tels que les écoles et les espaces associatifs au sein de la société.

Aussi, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a souligné en la matière que «l'organisation du concours national pour les meilleures oeuvres pédagogiques et artistiques vise à propager la culture constitutionnelle et sa généralisation à grande échelle comme stratégie qui reflète l'ouverture de la Cour constitutionnelle sur les établissements éducatifs et de formation qui veillent sur l'éducation et l'enseignement des générations futures dans la perspective de leur inculquer les valeurs de la citoyenneté, le sens civique et de les renforcer chez nos enfants dans le cadre de la construction de l'Algérie nouvelle qui s'articule sur les principes démocratiques, la justice, l'Etat de droit et la loi», a-t-il martelé.

Dans un autre registre, Omar Belhadj a rappelé les 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune dont la création d'une Cour constitutionnelle en fait partie. À ce propos, le président de la Cour constitutionnelle a souligné que « le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a pris un engagement solennel de défendre les principes démocratiques et de renforcer les valeurs de citoyenneté et la culture constitutionnelle en général», a-t-il mentionné.

Idem pour le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaâbed, qui a salué cette initiative en rappelant le rôle de l'école et les établissements éducatifs en général dans la diffusion de la culture de citoyenneté et la propagation des valeurs du civisme. Il a souligné que «l'école est le lieu où les générations futures puissent acquérir le savoir et le sens de la citoyenneté et de la culture constitutionnelle. Il faut soutenir des initiatives de ce genre qui auront des conséquences positives et qualitatives sur la société et les institutions de l'Etat», a-t-il précisé.

La Représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Blerta Aliko, a exprimé sa joie quant à cette initiative qui démontre l'attachement de l'Algérie au principe constitutionnel. À ce propos, la représentante du Pnud a indiqué que «cette initiative qui rentre dans le cadre de notre partenariat avec la Cour constitutionnelle, a comme objectif la diffusion de la culture constitutionnelle, surtout depuis l'introduction de la «non- constitutionnalité des lois qui a été entérinée dans la Constitution du 7 Février 2016 et consolidée lors de l'amendement constitutionnel de novembre 2020», a- t-elle indiqué. La Représentante du Pnud en Algérie, a soutenu les efforts qui s'orientent vers le renforcement des valeurs de citoyenneté et la culture constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est un cas probant de ces efforts que déploie l'Algérie dans la perspective d'asseoir plus de démocratie et de principes de citoyenneté pleine et entière.

Cette première expérience à l'adresse de la société à travers ses établissements et espaces associatifs mérite d'être soutenue et consolidée.

L'Algérie a besoin de ce genre d'initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la propagation des valeurs démocratiques et la culture de la citoyenneté et de la loi.